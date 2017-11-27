Бесконтактные платежи: Объем бесконтактных платежей в России меньше чем за год вырос почти втрое

MForum.ru
27.11.2017,
Такими данными делятся М.Видео и Эльдорадо, входящие в Группу Сафмар Михаила Гуцериева - объем бесконтактных платежей в сфере бытовой техники и электроники за 9 месяцев 2017 года вырос почти втрое год к году. В частности, в М.Видео объем "бесконтакта" вырос в 2.7 раз и на сентябрь 2017 года составляет 20%, в Эльдорадо объем бесконтактных платежей вырос в 2.5 раза до 17%.
Среди драйверов роста - запуск сервисов Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay на российском рынке, а также рост проникновения мобильных устройств с поддержкой NFC. На сентябрь 2017 года в России доля смартфонов с NFC-чипом в общем объеме продаваемых телефонов составляет 30%. Всего на руках у российских пользователей более 10 млн устройств с поддержкой бесконтактной оплаты.
Растут и объемы безналичной платы - в сентябре 2017 года безналичные платежи почти достигли половины в месячном объеме продаж М.Видео, каждый второй чек оплачивается банковской картой в Эльдорадо.
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