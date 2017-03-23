MForum.ru
23.03.2017,
Состоялся российский релиз смартфонов Huawei P10 / P10 Plus и умных часов Watch 2. Базовая версия Huawei P10, оснащенная 4 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, оценена в 35 990 рублей. Новинку уже можно приобрести в официальном интернет-магазине производители и салонах связи.
Вариант Huawei P10 оснащенный 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти оценен в 39 990 рублей, а за Huawei P10 Plus c 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти придется выложить 44 990 рублей. Основные спецификации Huawei P10 включают в себя чипсет HiSilicon Kirin 960, сдвоенную тыловую камеру в конфигурации 12+20 Мп с оптикой Leica, 8 Мп фронтальную камеру и полный набор функций современных флагманских смартфонов. При этом Huawei P10 оснащен 5,1 дюймовым дисплеем, а P10 Plus – экраном диагональю 5,5 дюйма. Разрешение в обоих случаях составляет QHD. Емкость аккумулятора новинок – 3200 мАч / 3750 мАч, соответственно.
Умные часы Huawei Watch 2 в стандартной версии оценены в 22 990 рублей, варианты Huawei Watch 2 LTE / Huawei Watch 2 Classic можно будет приобрести за 26 990 рублей. Основные спецификации Huawei Watch 2 включают в себя чипсет Snapdragon Wear 2100, 768 Гб ОЗУ, 4 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 420 мАч. Программная часть – Android Wear 2.0.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
09.03. [Новости компаний] Репортажи: Трансформация "ВымпелКом": стратегию и контроль оставляем за собой - рутину делегируем вендорам / MForum.ru
07.03. [Общество] Это интересно: 6 и 8 Гб ОЗУ для Android – излишество / MForum.ru
03.03. [Новости компаний] Развитие сетей: "Ростелеком" на Камчатке подключил операторов сотовой связи к магистральной ВОЛС / MForum.ru
27.02. [Новинки] MWC 2017: Huawei P10 и P10 Plus – флагманы с Lecua Dual-Camera 2.0 / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei P10, P10 Plus и Huawei Watch 2 / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: HTC U Ultra доступен для предзаказа в России / MForum.ru
22.03. [ПО] Анонсы: Android O Developer Preview доступен для Nexus и Pixel / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Знакомьтесь, iPad. Просто iPad / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia N2 – тонкий смартфон с аккумулятором 5000 мАч и 16 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia M2 с двумя 13 Мп камерами представлен официально / MForum.ru
21.03. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm 205 добавит поддержку LTE-сетей в обычные телефоны / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia L1 оснащен 5,5-дюймовый дисплеем и 13 Мп камерой / MForum.ru
20.03. [Новинки] Слухи: «Сердцем» Xiaomi Mi 6 станет чипсет MediaTek? / MForum.ru
17.03. [Общество] Это интересно: HTC продает фабрику по производству смартфонов / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: ZOJI Z6 стремится быть самым тонким защищенным смартфоном / MForum.ru
16.03. [Новинки] Слухи: Разработка смартфона Google не входящего в семейство Pixel ведется под кодовым именем Taimen / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: TurboKids заключил лицензионное соглашение с Nickelodeon Viacom Consumer Products / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: «Сердцем» Nokia 7 и Nokia 8 станет Snapdragon 660 / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Meizu Pro 7 будет оснащен Qualcomm Snapdragon 835 и двумя камерами / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 4 Prime официально доступен в России / MForum.ru
14.03. [Обзоры] «Девчачий» планшет Turbokids Princess New
14.03. [Новинки] Анонсы: OnePlus 3T 64GB появился на российском рынке / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о TAG Heuer Connected Modular 45 / MForum.ru
14.03. [Общество] Это интересно: Бизнес Vertu продан за $61 млн / MForum.ru