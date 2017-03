Анонсы: Объявлены российские цены Huawei P10, P10 Plus и Huawei Watch 2

23.03.2017, MForum.ru

Состоялся российский релиз смартфонов Huawei P10 / P10 Plus и умных часов Watch 2. Базовая версия Huawei P10, оснащенная 4 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, оценена в 35 990 рублей. Новинку уже можно приобрести в официальном интернет-магазине производители и салонах связи.

Вариант Huawei P10 оснащенный 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти оценен в 39 990 рублей, а за Huawei P10 Plus c 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти придется выложить 44 990 рублей. Основные спецификации Huawei P10 включают в себя чипсет HiSilicon Kirin 960, сдвоенную тыловую камеру в конфигурации 12+20 Мп с оптикой Leica, 8 Мп фронтальную камеру и полный набор функций современных флагманских смартфонов. При этом Huawei P10 оснащен 5,1 дюймовым дисплеем, а P10 Plus – экраном диагональю 5,5 дюйма. Разрешение в обоих случаях составляет QHD. Емкость аккумулятора новинок – 3200 мАч / 3750 мАч, соответственно.

Умные часы Huawei Watch 2 в стандартной версии оценены в 22 990 рублей, варианты Huawei Watch 2 LTE / Huawei Watch 2 Classic можно будет приобрести за 26 990 рублей. Основные спецификации Huawei Watch 2 включают в себя чипсет Snapdragon Wear 2100, 768 Гб ОЗУ, 4 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 420 мАч. Программная часть – Android Wear 2.0.