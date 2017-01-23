Слухи: Смартчасы HTC Halfbeak замечены на «живых» фото

MForum.ru
23.01.2017,
Информация об «умных» часах HTC Halfbeak в сети появлялась неоднократно, а их первые «живые» фото всплыли в октябре прошлого года. Однако новые фотографии позволяют более детально изучить интерфейс новинки.
Из параметров HTC Halfbeak известно об экране разрешением 360х360 точек, а судя по фото, они работают под управлением старой версии Android Wear. Впрочем, к моменту релиза это устройство вполне может получить обновление до Android Wear 2.0, которая должна стать доступна в следующем месяце. Возможная площадка анонса HTC Halfbeak – Mobile World Congress 2017.
© Антон Печеровый,
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