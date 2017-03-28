Анонсы: Российские покупатели LG G6 бонусом получат часы LG Watch Style

MForum.ru

Анонсы: Российские покупатели LG G6 бонусом получат часы LG Watch Style

28.03.2017, MForum.ru

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Компания LG начала прием предварительных заказов на смартфон LG G6 от покупателей из России. Прием предварительных заказов продлится до 13 апреля, причем покупатели, оформившие предварительный заказ, в качестве бонуса получат смарт-часы LG Watch Style, работающие под управлением Android Wear 2.0. Цена этих смарт-часов без акции составляет 16 990 рублей.

Анонсы: Российские покупатели LG G6 бонусом получат часы LG Watch Style

Сам LG G6 оценен в 51 990 рублей. Напомню, эта новинка была представлена на MWC 2017, а ее спецификации включают в себя 5,7-дюймовый дисплей FullVision разрешением QHD+, чипсет Snapdragon 821, 4 Гб ОЗУ, сдвоенную 13 Мп камеру и аккумулятор емкостью 3200 мАч. Сканер отпечатка пальца размещен на задней панели, при этом корпус изготовлен из металла и защищен от влаги и несильных ударов. ОС - Android Nougat с оболочкой LG UX 6.0. В продаже LG G6 будет доступен в трех цветовых вариантах – мистический белый, космический черный и ледяная платина.

Анонсы: Российские покупатели LG G6 бонусом получат часы LG Watch Style

Анонсы: Российские покупатели LG G6 бонусом получат часы LG Watch Style

Анонсы: Российские покупатели LG G6 бонусом получат часы LG Watch Style

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации lg.com

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