Анонсы: Российские покупатели LG G6 бонусом получат часы LG Watch Style

28.03.2017, MForum.ru

Компания LG начала прием предварительных заказов на смартфон LG G6 от покупателей из России. Прием предварительных заказов продлится до 13 апреля, причем покупатели, оформившие предварительный заказ, в качестве бонуса получат смарт-часы LG Watch Style, работающие под управлением Android Wear 2.0. Цена этих смарт-часов без акции составляет 16 990 рублей.

Сам LG G6 оценен в 51 990 рублей. Напомню, эта новинка была представлена на MWC 2017, а ее спецификации включают в себя 5,7-дюймовый дисплей FullVision разрешением QHD+, чипсет Snapdragon 821, 4 Гб ОЗУ, сдвоенную 13 Мп камеру и аккумулятор емкостью 3200 мАч. Сканер отпечатка пальца размещен на задней панели, при этом корпус изготовлен из металла и защищен от влаги и несильных ударов. ОС - Android Nougat с оболочкой LG UX 6.0. В продаже LG G6 будет доступен в трех цветовых вариантах – мистический белый, космический черный и ледяная платина.