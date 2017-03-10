Компоненты: 7 нм чипсет MediaTek получит 12 процессорных ядер

MForum.ru

Компоненты: 7 нм чипсет MediaTek получит 12 процессорных ядер

10.03.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Несмотря на то, что смартфоны на чипсетах выпускаемых по 10 нм технологическому процессу (Snapdragon 835, Helio X30, Kirin 970, Apple A11 и Exynos 8895) еще не появились в продаже, компания TSMC объявила о планах выпустить систему-на-чипе для мобильных устройств по 7 нм технологическому процессу. Партнером проекта будет компания MediaTek.

Компоненты: 7 нм чипсет MediaTek получит 12 процессорных ядер

По имеющимся данным 7 нм чипсет от MediaTek получит 12 процессорных ядер. Напомню, актуальный флагманский чипсет MediaTek оснащен 10 процессорными ядрами, разделенными на 3 кластера. Как будут разделены ядра на кластеры в новом чипсете пока не сообщается. Впрочем, наращивание количества процессорных ядер далеко не единственный путь получения быстрых и энергоэффективных мобильных систем-на-чипе. Например, Snapdragon 821, содержит всего 4 процессорных ядра. Ожидается, что пробное производство 12-ядерного чипсета MediaTek начнется во второй половине текущего года, а массовое производство – в 2018 году. Кстати, на тоже время запланировала запуск 7 нм чипсетов и компания Samsung . Также ходят слухи о том, что в 2019 году компания TSMC собирается перейти на 5 нм технологический процесс. Однако если верить тем же источникам, у нее пока не все гладко даже с 10 нм техпроцессом – по неофициальным данным выход годных 10 нм чипов у TSMC меньше, чем у Samsung. Впрочем, официальные источники эту информацию опровергают.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

01.03. [Новинки] Компоненты: «Сердцем» смартфона Xiaomi Mi5C стал чипсет Surge S1 / MForum.ru

08.02. [Технологии] Компоненты: Sony представила первую в мире 3-х компонентную камеру для смартфонов / MForum.ru

10.01. [Технологии] Компоненты: LG Display анонсировала дисплей разрешением QHD + (1440х2880 точек) / MForum.ru

04.01. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 835 представлен официально / MForum.ru

29.12. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 835 замечен в Geekbench / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:49 lire Тема: Отличной подарок пожилому человеку
Видел телефоны, где вся передняя панель просто одни сплошные кнопки, вот нужно что-то типо него, только попроще и посимпотичнее. Что посоветуете?
Сегодня 11:36 lire Тема: Альтернатива SE K800
Ну так-то да, vertex один из самых нормальных вариантов
Сегодня 11:34 lire Тема: Выбираю телефон 6-8 тыс. руб. не китайский
Посмотри на вертекс, за 6-8т.р. можно найти очень удачную модель. Довольно надёжные, не глючные и в свет с таким не стыдно выходить
Сегодня 11:09 ЕвгешаИнБокс Тема: Смартфоны Vertex
Ну не знаю, я, конечно, против подобных проверок, когда телефоны с балконов падают)
Сегодня 00:06 getout Тема: Слухи: Экран Xiaomi Mi MIX 2 займет 93% площади передней панели (06.03.2017)
ну и как ми микс народу? нет траблов с прошивкой миуи?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

10.03. [Технологии] Компоненты: 7 нм чипсет MediaTek получит 12 процессорных ядер / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy C5 Pro представлен официально / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: В Индонезии представлен первый BlackBerry с двумя SIM-картами / MForum.ru

07.03. [Общество] Это интересно: 6 и 8 Гб ОЗУ для Android – излишество / MForum.ru

07.03. [Новинки] Это интересно: «Бюджетный Pixel» может оказаться вовсе не Pixel / MForum.ru

06.03. [Новинки] Слухи: Экран Xiaomi Mi MIX 2 займет 93% площади передней панели / MForum.ru

05.03. [Новинки]  Это интересно: Изобретатель Li-Ion аккумуляторов придумал кое-что получше / MForum.ru

03.03. [Общество]  MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium стал лучшим смартфоном выставки / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: GM6 – Android One смартфон со сканером отпечатка пальца и фронтальной вспышкой / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Xcover 4 – защищенный смартфон с неплохой камерой и Android 7.0 / MForum.ru

01.03. [Новинки] Обзор смартфона Turbo X5 Hero: доступные технологии

01.03. [Новинки] Компоненты: «Сердцем» смартфона Xiaomi Mi5C стал чипсет Surge S1 / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: KEYone не будет единственным смартфоном BlackBerry в этом году / MForum.ru

01.03. [Новинки] Это интересно: Появились примеры фото с камеры Nokia 5 и 3310 / MForum.ru

28.02. [Новинки] MWC 2017: ZTE представляет Blade V8 Mini и Blade V8 Lite / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: Huawei P10 и P10 Plus – флагманы с Lecua Dual-Camera 2.0 / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: Sony Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra – средний класс 2017 года / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium - 4К-дисплей + Snapdragon 835, Sony Xperia XZs немного скромнее / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: Samsung Galaxy Tab S3 получил заднюю панель из стекла и металла / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: HMD Global привезла в Барселону Nokia 3, 5 и 6 Arte Black / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: