Компоненты: 7 нм чипсет MediaTek получит 12 процессорных ядер

10.03.2017, MForum.ru

Несмотря на то, что смартфоны на чипсетах выпускаемых по 10 нм технологическому процессу (Snapdragon 835, Helio X30, Kirin 970, Apple A11 и Exynos 8895) еще не появились в продаже, компания TSMC объявила о планах выпустить систему-на-чипе для мобильных устройств по 7 нм технологическому процессу. Партнером проекта будет компания MediaTek.

По имеющимся данным 7 нм чипсет от MediaTek получит 12 процессорных ядер. Напомню, актуальный флагманский чипсет MediaTek оснащен 10 процессорными ядрами, разделенными на 3 кластера. Как будут разделены ядра на кластеры в новом чипсете пока не сообщается. Впрочем, наращивание количества процессорных ядер далеко не единственный путь получения быстрых и энергоэффективных мобильных систем-на-чипе. Например, Snapdragon 821, содержит всего 4 процессорных ядра. Ожидается, что пробное производство 12-ядерного чипсета MediaTek начнется во второй половине текущего года, а массовое производство – в 2018 году. Кстати, на тоже время запланировала запуск 7 нм чипсетов и компания Samsung . Также ходят слухи о том, что в 2019 году компания TSMC собирается перейти на 5 нм технологический процесс. Однако если верить тем же источникам, у нее пока не все гладко даже с 10 нм техпроцессом – по неофициальным данным выход годных 10 нм чипов у TSMC меньше, чем у Samsung. Впрочем, официальные источники эту информацию опровергают.