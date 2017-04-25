Анонсы: ZTE Axon 7s сочетает Snapdragon 821 и сдвоенную тыловую камеру

MForum.ru
25.04.2017,
Компания ZTE представила смартфон Axon 7s, представляющий собой улучшенную версию Axon 7. Диагональ, разрешение и технология экрана новинки осталась неизменными – 5,5 дюйма, QHD и AMOLED. Для защиты дисплея используется закруглённое 2,5D стекло Gorilla Glass 4.
«Сердце» ZTE Axon 7s производительнее, чем у его предшественника – на смену Snapdragon 820 пришел Snapdragon 821. В части объемов оперативной и встроенной памяти речь идет о 6 и 128 Гб, соответственно. Основная камера ZTE Axon 7s представляет собой сочетание 20 (Sony IMX350) и 12 (Sony IMX368) Мп модулей, фронтальная – 8 Мп. При этом тыловая камера радует апертурой f/1.8 и поддержкой записи 4К-видео. Из прочего отметим поддержку двух SIM-карт, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac/a/b/g/n), NFC, стереодинамики, сканер отпечатка пальца, выделенный чип для защиты информации, USB Type-C port и Bluetooth 4.2. Емкость аккумулятора – 3400 мАч. Габаритные размеры – 151.7x75x7.9 мм, вес – 185 грамм. ОС – Android 7.0 Nougat с оболочкой MiFavor4.0. Цена ZTE Axon 7s составит 4099 юаней.
© Антон Печеровый,
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