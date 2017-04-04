Слухи: Yotaphone 3 станет доступен для предзаказа уже этим летом

MForum.ru
04.04.2017,
На официальном сайте Yotaphone появился тизер, сообщающий о том, что прием предварительных заказов на смартфон Yotaphone 3 начнется уже этим летом. Подробности пока не раскрываются.
Однако тизер позволяет рассмотреть сглаженные торцы аппарата (видимо, будет использоваться популярное стекло 2,5D) и физические кнопки на одной из граней. В части аппаратной платформы подробностей пока нет, за исключением того, что устройство получит более крупные экраны, улучшенный процессор и выросшие объемы ОЗУ и встроенной памяти. И здесь можно сделать некоторые предложения. «Сердцем» Yotaphone 2 является Qualcomm Snapdragon 801 дополненный 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. В соответствии с современным и тенденциями можно предположить, что в активе Yotaphone 3 будут присутствовать Qualcomm Snapdragon 821 дополненный 3 / 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Также можно предположить рост диагонали экранов до 5 / 5,5 дюймов, а разрешения камер до 12 Мп. Впрочем, это не более чем предположения, а для получения достоверной информации придется подождать минимум пару месяцев. Есть приятная новость и для владельцев Yotaphone 2 – для их устройств уже доступно обновление до Android Marshmallow.
© Антон Печеровый,
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