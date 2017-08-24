Анонсы: YotaPhone 3 (Yota 3) с e-ink дисплеем на задней панели представлен официально

MForum.ru
24.08.2017,
На прошедшем в Пекине мероприятии состоялся официальный анонс смартфоне YotaPhone 3 (на азиатских рынках Yota 3). Аналогично устройствам предыдущего поколения ключевой «фишкой» новинки являются два экрана.
Диагональ основного AMOLED-экрана составляет 5,5 дюймов (разрешение 1920х1080 точек), а на задней панели разместился 5,2-дюймовый дисплей, выполненный по технологии e-ink Carta. Внутри YotaPhone 3 нашлось место для чипсета Snapdragon 625, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, связки из 13 Мп тыловой и 12 Мп фронтальной камер, двум SIM-слотам, разъему USB Type C, а также аккумулятору емкостью 3300 мАч. Не забыт и сканер отпечатка пальца. ОС – Android Nougat с оболочкой YotaOS 3.0 и набором предустановленных приложений для чтения книг, а также доступом к библиотеке классических и современных книг.
Прием предварительных заказов на YotaPhone 3 в интернет-магазине JD.com стартует 5 сентября. Цена 128 Гб версии установлена на уровне $465, более доступный 64 Гб вариант (можно предзаказать с 18 сентября) оценен в $360. Дата появления и цена YotaPhone 3 в России пока не раскрываются.
© Антон Печеровый,
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