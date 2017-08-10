Слухи: Появились изображения и спецификации YotaPhone 3

10.08.2017, MForum.ru

В Интернете появились изображения и данные о возможных спецификациях смартфона YotaPhone 3, который может выйти на рынок под именем Yota 3.

Судя по рендерам, новинка получит минимальные боковые и верхнюю рамки дисплея, одиночную камеру и дактилоскопический сенсор, встроенный в кнопку «Домой». Естественно сохранится и ключевая особенность YotaPhone – дополнительный дисплей, выполненный по технологии электронных чернил. Диагональ основного экрана Yota 3 составит 5,5 дюймов (разрешение – 1920х1080 точек), вспомогательного – 5,2 дюйма при разрешении 1280х720 точек. Внутри новики ожидается чипсет Qualcomm Snapdragon 625, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3200 мАч. Разрешение основой камеры Yota 3 составит 12 Мп, фронтальной – 13 Мп. Также источник утечки упоминает о порте USB Type C и Android 7.0 Nougat. Возможная цена Yota 3 составит $350 за вариант с 64 Гб встроенной памяти и $450 за 128 Гб версию.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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