Анонсы: LG Q8 – 5,2-дюймовая версия V20

21.07.2017, MForum.ru

Компания LG официально представила смартфон Q8, который можно рассматривать как упрощенную версию LG V20. Если сравнивать с LG Q6, то в активе Q8 нет экрана с соотношением сторон 18:9, он оснащен 5,2-дюймовой матрицей разрешением QHD. Зато присутствует дополнительный дисплей рядом с фронтальной камерой и сдвоенная камера на задней панели.

Де-факто, Q8 представляет собой флагманское устройство. В частности новинка получила корпус из металла, защиту от влаги по классу IP67 и даже чипсет Qualcomm Snapdragon 820. Конечно, это не Snapdragon 821 / 835, но и он заметно лучше, чем Snapdragon 435 ставший «сердцем» Q6. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенная память – 32 Гб с возможностью расширения картами microSD. Емкость аккумулятора – 3000 мАч, что для смартфона подобного размера вполне неплохо.

Экран LG Q8 выполнен по технологии Quantum IPS (как на флагманских устройствах), для его защиты используется Gorilla Glass 4. Максимальное значение яркости дисплея - 500 нит. Разрешение вторичного экрана аналогично LG V20, но его физические размеры немного меньше.

Тыловая камера LG Q8 сочетает основной стандартный 13 Мп сенсор (размер 1/2,6 ", величина пикселя 1,12 мкм, апертура f/1,8) с дополнительным 8 Мп сенсором (1/4", 1.12 мкм) оснащенным широкоугольным объективом (135 ° / 10 мм, f/2,4). Также отметим наличие оптической стабилизации изображения и поддержку съемки 4К-видео. На передней панели LG Q8 разместилась 5 Мп камера с широкоугольным объективом (120°), умеющая записывать видео 1080p.

ОС – Android 7.0 Nougat «из коробки». Релиз новинки ожидается уже в этом месяце, однако цену LG Q8 производитель пока не раскрыл.