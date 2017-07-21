Анонсы: LG Q8 – 5,2-дюймовая версия V20

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Анонсы: LG Q8 – 5,2-дюймовая версия V20

21.07.2017, MForum.ru

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Компания LG официально представила смартфон Q8, который можно рассматривать как упрощенную версию LG V20. Если сравнивать с LG Q6, то в активе Q8 нет экрана с соотношением сторон 18:9, он оснащен 5,2-дюймовой матрицей разрешением QHD. Зато присутствует дополнительный дисплей рядом с фронтальной камерой и сдвоенная камера на задней панели.

Анонсы: LG Q8 – 5,2-дюймовая версия V20

Де-факто, Q8 представляет собой флагманское устройство. В частности новинка получила корпус из металла, защиту от влаги по классу IP67 и даже чипсет Qualcomm Snapdragon 820. Конечно, это не Snapdragon 821 / 835, но и он заметно лучше, чем Snapdragon 435 ставший «сердцем» Q6. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенная память – 32 Гб с возможностью расширения картами microSD. Емкость аккумулятора – 3000 мАч, что для смартфона подобного размера вполне неплохо.

Анонсы: LG Q8 – 5,2-дюймовая версия V20

Экран LG Q8 выполнен по технологии Quantum IPS (как на флагманских устройствах), для его защиты используется Gorilla Glass 4. Максимальное значение яркости дисплея - 500 нит. Разрешение вторичного экрана аналогично LG V20, но его физические размеры немного меньше.

Анонсы: LG Q8 – 5,2-дюймовая версия V20

Тыловая камера LG Q8 сочетает основной стандартный 13 Мп сенсор (размер 1/2,6 ", величина пикселя 1,12 мкм, апертура f/1,8) с дополнительным 8 Мп сенсором (1/4", 1.12 мкм) оснащенным широкоугольным объективом (135 ° / 10 мм, f/2,4). Также отметим наличие оптической стабилизации изображения и поддержку съемки 4К-видео. На передней панели LG Q8 разместилась 5 Мп камера с широкоугольным объективом (120°), умеющая записывать видео 1080p.

Анонсы: LG Q8 – 5,2-дюймовая версия V20

ОС – Android 7.0 Nougat «из коробки». Релиз новинки ожидается уже в этом месяце, однако цену LG Q8 производитель пока не раскрыл.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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