Слухи: Moto P40 получит круглый вырез под фронтальную камеру

28.12.2018, MForum.ru

Смартфоны серии Moto P позиционируются как продолжение линейки Moto X в рамках программы Android One. Moto P30 Play появился на мировой арене под названием Motorola One, а P30 Note как Moto One Power.

По данным 91mobiles и OnLeaks итерация этих смартфонов образца 2019 года разрабатывается в рамках семейства Moto P40. Согласно рендеров они, аналогично Galaxy A8s, Honor V20 (View 20) и Huawei nova 4, получат круглый вырез под фронтальную камеру и узкие боковые рамки. Диагональ экрана — 6,2 дюйма. Задняя панель будет выполнена из стекла, а габариты составят 160,1 х 71,2 х 8,7 мм. Тыловая камера сдвоенная, с вертикальным расположением модулей. При этом толщина с учетом выступа камеры составит 10 мм. Дактилоскопический сенсор разместится на задней панели и будет стилизован под логотип Motorola. Остальные подробности пока не раскрываются.

© Антон Печеровый, MForum.ru, по информации gsmarena.com

