Слухи: LG V30 получит Snapdragon 835 и 6 Гб ОЗУ

MForum.ru
20.02.2017,
Не секрет что LG G6, анонс которого ожидается уже в ближайшее время, не получит новый чипсет от Qualcomm. Однако это не означает, что в портфолио LG не будет смартфона на базе Snapdragon 835.
Все шансы стать истинным флагманом 2017 года есть у LG V30, который может увидеть свет во втором квартале 2017 года (видимо ближе к концу квартала). Известно об этой новинке пока немного – источники из Поднебесной упоминают о 6 Гб ОЗУ, качественном ЦАП («лучше, чем у LG V20»), двух сдвоенных камерах и возможном отсутствии дополнительного дисплея. Кроме того, LG V30 может получить некие «загадочные черты». Впрочем, до 2-го квартала времени еще много, а значит в «утечках» эта новинка засветится еще не раз.
© Антон Печеровый,
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