Слухи: FCC раскрыла полные спецификации Nokia 9

MForum.ru
20.12.2017,
Анонс смартфона Nokia 9 ожидается в январе следующего года. По мере приближения анонса слухов о новинке становится все больше, а последняя утечка раскрывает все ключевые подробности.
Если верить «шпионским» данным Nokia 9 будет оснащаться 5,5-дюймовым OLED-дисплеем от LG Display. Таким образом, экран Nokia 9 будет не только крупнее, чем у Nokia 8, но и сможет порадовать лучшей цветопередачей. Тыловая камера Nokia 9 сдвоенная, сочетающая 12 и 13 Мп сенсоры. Фронтальная камера достаточно скромные 5 Мп. В части аппаратной платформы речь идет о чипсете Snapdragon 835, 128 Гб встроенной памяти (вероятно, будет и версия с 64 Гб памяти) и аккумуляторе емкостью 3250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Выпускаться Nokia 9 будет на мощностях FIH Mobile (дочерняя компания Foxconn), которая занимается производством и других устройств для HMD Global.
© Антон Печеровый,
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