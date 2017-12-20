Слухи: FCC раскрыла полные спецификации Nokia 9

20.12.2017, MForum.ru

Анонс смартфона Nokia 9 ожидается в январе следующего года. По мере приближения анонса слухов о новинке становится все больше, а последняя утечка раскрывает все ключевые подробности.

Если верить «шпионским» данным Nokia 9 будет оснащаться 5,5-дюймовым OLED-дисплеем от LG Display. Таким образом, экран Nokia 9 будет не только крупнее, чем у Nokia 8, но и сможет порадовать лучшей цветопередачей. Тыловая камера Nokia 9 сдвоенная, сочетающая 12 и 13 Мп сенсоры. Фронтальная камера достаточно скромные 5 Мп. В части аппаратной платформы речь идет о чипсете Snapdragon 835, 128 Гб встроенной памяти (вероятно, будет и версия с 64 Гб памяти) и аккумуляторе емкостью 3250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Выпускаться Nokia 9 будет на мощностях FIH Mobile (дочерняя компания Foxconn), которая занимается производством и других устройств для HMD Global.