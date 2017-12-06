Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 845 представлена официально

MForum.ru
06.12.2017,
Компания Qualcomm официально представила мобильную платформу Snapdragon 845. Ожидается, что именно она станет базой для подавляющего большинства флагманских смартфонов 2018 модельного года. Qualcomm Snapdragon 845, являясь приемником Snapdragon 835, обеспечивает лучшую производительность и энергоэффективность, а также поддерживает виртуальную/дополненную реальность и снабжен элементами искусственного интеллекта.
Подробную информацию о конфигурации новейшей системы-на-чипе производитель пока не раскрывает. Но подтверждено, что Qualcomm Snapdragon 845 получит модем Snapdragon X20 LTE, что позволит обеспечить гигабитные соединения (если он поддерживаются операторским оборудованием). Выпускаться Qualcomm Snapdragon 845 будет на мощностях Samsung Electronics по 10 нм технологическому процессу. Первыми смартфонами на базе Qualcomm Snapdragon 845 станут Samsung Galaxy S9 / Galaxy S9 +, а также новый флагман от китайской компании Xiaomi. Позднее новая мобильная платформа появится в активе устройств от Sony, HTC и LG. Помимо смартфонов / планшетов / ноутбуков с ОС Android, Qualcomm Snapdragon 845 сможет найти применение и в персональных компьютерах под управлением ОС Windows 10. Выпуском подобных компьютеров займутся постоянные партнеры Qualcomm в лице ASUS и HP.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 получит камеру с искусственным интеллектом и Snapdragon 845 / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Смартфон Sony с безграничным экраном появится в 2018 году / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Появились данные о вероятных спецификациях и цене Xiaomi Mi 7 / MForum.ru
05.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 на Snapdragon 845 выйдет в 1 квартале 2018 года / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Qualcomm Snapdragon 836 дебютирует вместе с Pixel 2 / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Honor 7X – полноэкранный «середнячок» со сдвоенной камерой / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: ASUS NovaGo – первый в мире компьютер с Gigabit LTE / MForum.ru
06.12. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 845 представлена официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 получит камеру с искусственным интеллектом и Snapdragon 845 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Попавший в сеть снимок раскрыл все спецификации Samsung Galaxy J5 Prime (2017) / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X20 FIFA World Cup Edition представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Nokia 9 и Nokia 8 (2018) увидят свет 19 января / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Смартфон Sony с безграничным экраном появится в 2018 году / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Micromax Bharat 5 – смартфон для бюджетного сегмента с АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Samsung W2018 представлена официально / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus появятся в продаже 12 декабря / MForum.ru
30.11. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga C – безрамочный смартфон со сдвоенной камерой за $200 / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: 360 N6 Pro – смартфон с экраном 18:9 и Snapdragon 660 / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: ZenFone Max Plus (M1) – середнячок с экраном 18:9 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor V10 получил 5,99-дюймовый дисплей 18:9 и чипсет Kirin 970 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A79 дебютирует с OLED-дисплеем 18: 9 и чипсетом MediaTek Helio P23 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Слухи: Безрамочный TCL A5 (или Alcatel 5) замечен на китайской конференции / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Российская цена Xiaomi Mi Note – 34 990 рублей / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: UHANS I8 с безграничным дисплеем и распознаванием лиц оценен в $129,99 / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: 10,1-дюймовый планшет Lenovo Moto tab базируется на Snapdragon 625 / MForum.ru