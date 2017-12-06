Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 845 представлена официально

06.12.2017, MForum.ru

Компания Qualcomm официально представила мобильную платформу Snapdragon 845. Ожидается, что именно она станет базой для подавляющего большинства флагманских смартфонов 2018 модельного года. Qualcomm Snapdragon 845, являясь приемником Snapdragon 835, обеспечивает лучшую производительность и энергоэффективность, а также поддерживает виртуальную/дополненную реальность и снабжен элементами искусственного интеллекта.

Подробную информацию о конфигурации новейшей системы-на-чипе производитель пока не раскрывает. Но подтверждено, что Qualcomm Snapdragon 845 получит модем Snapdragon X20 LTE, что позволит обеспечить гигабитные соединения (если он поддерживаются операторским оборудованием). Выпускаться Qualcomm Snapdragon 845 будет на мощностях Samsung Electronics по 10 нм технологическому процессу. Первыми смартфонами на базе Qualcomm Snapdragon 845 станут Samsung Galaxy S9 / Galaxy S9 +, а также новый флагман от китайской компании Xiaomi. Позднее новая мобильная платформа появится в активе устройств от Sony, HTC и LG. Помимо смартфонов / планшетов / ноутбуков с ОС Android, Qualcomm Snapdragon 845 сможет найти применение и в персональных компьютерах под управлением ОС Windows 10. Выпуском подобных компьютеров займутся постоянные партнеры Qualcomm в лице ASUS и HP.