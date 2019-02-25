MWC 2019: Nokia 9 PureView – новый фотофлагман c пента-камерой

25.02.2019, MForum.ru

Главным анонсом от HMD Global в Барселоне стал Nokia 9 PureView, получивший систему из 5 тыловых камер. Разрешение всех модулей — 12 Мп, при этом 2 из них снимают цветное изображение, остальные три — монохромное. Заявлено, что эти сенсоры суммарно улавливают до 10 раз больше света.

Благодаря такой реализации строится карта глубины сцены из более чем 1200 слоев, что позволяет выполнить совместную обработку изображений средствами процессорных ядер, графического сопроцессора и выделенного процессора для обработки изображений. Все снимки выполняются в режиме HDR. Как обычно, в HMD Global не стали гнаться за последним топовым чипсетом, а использовали решение, уже присутствующее на рынке: основой «железа» Nokia 9 PureView стал чипсет Qualcomm Snapdragon 845.

Разрешение фронтальной камеры — 20 Мп, при этом производитель обошелся без каких-либо изысков. В активе Nokia 9 PureView не стоит искать ни второй камеры на передней панели, ни выреза в дисплее. В части основных спецификаций речь идет о 5,99-дюймовом дисплее разрешением 2880x1440 точек, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумуляторе емкостью 3320 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки. В части защиты от влаги Nokia 9 PureView соответствует стандарту IP67. Цена Nokia 9 PureView составит 49 990 рублей, начало продаж намечено на 2 квартал 2019. В Европе аппарат оценен в $699, старт продаж — март.

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