Анонсы: Nokia 9 PureView доступен для предзаказа в России

25.03.2019, MForum.ru

Компания HMD Global объявила о доступности в нашей стране смартфона Nokia 9 PureView. Напомню, главная «фишка» этого смартфона — система из 5 тыловых камер. Разрешение всех модулей — 12 Мп, при этом 2 из них снимают цветное изображение, остальные три — монохромное.

В части основных спецификаций Nokia 9 PureView речь идет о 5,99-дюймовом дисплее разрешением 2880x1440 точек, чипсете Snapdragon 845, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 20 Мп фронтальной камере и аккумуляторе емкостью 3320 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки. В части защиты от влаги Nokia 9 PureView соответствует стандарту IP67. Купить Nokia 9 PureView можно за 49 990 рублей. При 100% предоплате предварительного заказа бонусом станут наушники Nokia True Wireless Earbuds V2. Дата начала отгрузок пока не объявлена.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mobileshop.nokia.ru

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