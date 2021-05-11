Анонсы: Раскрыт список смартфонов Nokia, которые получат Android 11

MForum.ru
11.05.2021,
В сети появилась дорожная карта с планами обновления смартфонов Nokia до Android версии 11.
Первыми обновление до актуальной версии операционной системы получили Nokia 3.2 и 8.3 5G, а следом должны обновиться Nokia 2.2, 2.3, 4.2 и 8.1. На второй квартал намечено обновление 7 смартфонов: Nokia 1 Plus, Nokia 1.3, Nokia 1.4, Nokia 2.4, Nokia 3.4, Nokia 5.3 и Nokia 5.4, а завершится цикл обновлений моделями Nokia 6.2, Nokia 7.2 и Nokia 9 Pureview. Как обычно, сроки появления апдейтов в разных регионах могут отличаться.
© Антон Печеровый,
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