Анонсы: Раскрыт список смартфонов Nokia, которые получат Android 11

11.05.2021, MForum.ru

В сети появилась дорожная карта с планами обновления смартфонов Nokia до Android версии 11.

Первыми обновление до актуальной версии операционной системы получили Nokia 3.2 и 8.3 5G, а следом должны обновиться Nokia 2.2, 2.3, 4.2 и 8.1. На второй квартал намечено обновление 7 смартфонов: Nokia 1 Plus, Nokia 1.3, Nokia 1.4, Nokia 2.4, Nokia 3.4, Nokia 5.3 и Nokia 5.4, а завершится цикл обновлений моделями Nokia 6.2, Nokia 7.2 и Nokia 9 Pureview. Как обычно, сроки появления апдейтов в разных регионах могут отличаться.