MWC 2019: Nokia 3.2 и Nokia 4.2 — недорогие смартфоны с U-образным вырезом экрана

MForum.ru
25.02.2019,
Помимо доступного Nokia 1 Plus и флагмана Nokia 9 PureView , в рамках MWC 2019 компания HMD Global представила смартфоны Nokia 3.2 и Nokia 4.2. Новинка нацелены в верхнюю часть бюджетного сегмента и снабжены выделенной кнопкой для запуска Google Asssistant.
Экраны обоих устройств получили U-образные вырезы и разрешение 1520х720 точек. Диагональ экрана Nokia 3.2 составляет 6,26 дюйма, тогда как у Nokia 4.2 диагональ дисплея немного меньше, 5,71 дюйма. В части большинства прочих остальных спецификаций Nokia 4.2 интереснее. В активе этой модели присутствуют Qualcomm Snapdragon 439, сдвоенная тыловая камера 13+2 Мп с фазированным автофокусом, 8 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 3000 мАч. В зависимости от версии цена Nokia 4.2 составит $169 / $199, за версии с 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти и с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, соответственно.
«Сердце» Nokia 3.2 — чипсет Qualcomm Snapdragon 429. Тыловая камера одиночная — 13 Мп (f/2.2, PDAF-фокусировка), фронтальная — 5 Мп. В тоже время, емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Nokia 3.2 оценен $139/$169 за версии 2+16 и 3+32 Гб, соответственно. Программная часть Nokia 3.2 и Nokia 4.2 - платформа Android One, с гарантированным выходом обновлений в течении 2 лет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 1 Plus — обновление для бюджетного сегмента / MForum.ru
25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 210 – очередное обновление «звонилок» Nokia / MForum.ru
15.02. [Новости компаний] Телеком: Samsung может выиграть от проблем Huawei / MForum.ru
25.02. [Новинки] MWC 2019: Представлены Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3 / MForum.ru
25.02. [Новинки] MWC 2019: Sony Xperia 1 – первый в мире смартфон с 4К OLED-экраном / MForum.ru
25.02. [Новинки] MWC 2019: Huawei Mate X — ответ на Samsung Galaxy Fold / MForum.ru
25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 9 PureView – новый фотофлагман c пента-камерой / MForum.ru
25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 3.2 и Nokia 4.2 — недорогие смартфоны с U-образным вырезом экрана / MForum.ru
25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 1 Plus — обновление для бюджетного сегмента / MForum.ru
25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 210 – очередное обновление «звонилок» Nokia / MForum.ru
24.02. [Новинки] MWC2019: Xiaomi показала смартфон 5G / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Представлены середнячки LG Q60, K50 и K40 / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10e – доступная версия флагмана / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Представлен складной Samsung Galaxy Fold / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 5G – 5G и не только / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Samsung Galaxy S10 / S10+ / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Gionee возвращается на индийский рынок / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Яндекс.Телефон теперь за 13 990 рублей / MForum.ru
19.02. [Технологии] Компоненты: Qualcomm тестирует чипсет QM215 для смартфонов Android Go / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo U1 с 6,2-дюймовым FullView-дисплеем, SD439 и сдвоенной камерой / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: LG официально подтвердила G8 ThinQ и V50 ThinQ 5G / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab S5e / MForum.ru
15.02. [Новинки] Обзор смартфона Turbo X5 Black 4G: Современные технологии в классическом исполнении / MForum.ru