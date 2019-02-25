MWC 2019: Nokia 3.2 и Nokia 4.2 — недорогие смартфоны с U-образным вырезом экрана

25.02.2019, MForum.ru

Помимо доступного Nokia 1 Plus и флагмана Nokia 9 PureView , в рамках MWC 2019 компания HMD Global представила смартфоны Nokia 3.2 и Nokia 4.2. Новинка нацелены в верхнюю часть бюджетного сегмента и снабжены выделенной кнопкой для запуска Google Asssistant.

Экраны обоих устройств получили U-образные вырезы и разрешение 1520х720 точек. Диагональ экрана Nokia 3.2 составляет 6,26 дюйма, тогда как у Nokia 4.2 диагональ дисплея немного меньше, 5,71 дюйма. В части большинства прочих остальных спецификаций Nokia 4.2 интереснее. В активе этой модели присутствуют Qualcomm Snapdragon 439, сдвоенная тыловая камера 13+2 Мп с фазированным автофокусом, 8 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 3000 мАч. В зависимости от версии цена Nokia 4.2 составит $169 / $199, за версии с 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти и с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, соответственно.

«Сердце» Nokia 3.2 — чипсет Qualcomm Snapdragon 429. Тыловая камера одиночная — 13 Мп (f/2.2, PDAF-фокусировка), фронтальная — 5 Мп. В тоже время, емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Nokia 3.2 оценен $139/$169 за версии 2+16 и 3+32 Гб, соответственно. Программная часть Nokia 3.2 и Nokia 4.2 - платформа Android One, с гарантированным выходом обновлений в течении 2 лет.