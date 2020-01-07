Это интересно: Nokia 6.1 Plus обновится до Android 10

MForum.ru
07.01.2020,
Компания HMD Global продолжает обновлять свои смартфоны до актуальной версии Android. На прошлой неделе обновление стало доступно владельцам Nokia 7.1, а ранее были обновлены Nokia 9 PureView и Nokia 8.1.
Следующая партия кандидатов на обновление включает в себя Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus и Nokia 7 Plus. Таким образом, компания радует актуальной версией Android даже владельцев устройств представленных в 2018 году. Напомню, Nokia 6.1 Plus (в Китае это Nokia X6) увидел свет летом 2018 и на момент релиза работал под управлением Android 8.1 Oreo. Ключевые спецификации этого аппарата включают в себя 5,8-дюймовый дисплей, чипсет Snapdragon 636, до 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, а также тыловую и фронтальную камеры разрешением 16 Мп. В качестве вспомогательного сенсора для тыловой камеры используется 5 Мп модуль.
© Антон Печеровый,
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