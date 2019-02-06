Анонсы: Игровой смартфон Xiaomi Black Shark появился в России

MForum.ru
06.02.2019,
Спустя почти год после анонса до российского рынка добрался игровой смартфон Xiaomi Black Shark. Напомню, речь идет о смартфоне на базе Snapdragon 845 оснащенном 6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 5,99-дюймовом дисплее разрешением 2160 х 1080 точек и аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0.
Тыловая камера сдвоенная, сочетающая 12 Мп основной (апертура f/1.75, размер пискселя 1,25 мкм) с 20 Мп (f/1.75, 1 мкм) вспомогательным модулем и поддерживающая запись FullHD-видео с частотой до 240 кадров в секунду. Разрешение фронтальной камеры Xiaomi Black Shark составляет 20 Мп. Российская цена Xiaomi Black Shark в конфигурации 6+64 Гб — 34 990 рублей, вариант с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти обойдется 39 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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