Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Black Shark 6

MForum.ru
22.02.2023,
Уважаемый информатор раскрыл некоторые ключевые характеристики серии высококлассных игровых смартфонов Black Shark 6. Устройство является преемником серии Black Shark 5.
Информация о серии Black Shark 6 поступает от известного информатора Digital Chat Station на Weibo (китайский сайт микроблогов). Сообщается, что эти будущие игровые телефоны премиум-класса будут оснащены дисплеями с разрешением 2K и выровненным по центру вырезом для селфи-камеры. Экран, вероятно, представляет собой прямую OLED-панель с высокой частотой обновления. По словам информатора, будущие флагманские телефоны китайского производителя смартфонов получат керамический корпус.
Digital Chat Station также добавила, что Black Shark 6 и Black Shark 6 Pro будут оснащены новейшей и лучшей SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Кроме того, новые устройства будут питаться от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч, которая также будет поддерживать впечатляющую скорость быстрой зарядки 120 Вт. Подробные сведения о камере пока неизвестны. Но, по крайней мере, один из датчиков изображения на задней панели будет датчиком Sony IMX686, который представляет собой 64-мегапиксельную камеру.
Другие особенности, упомянутые информатором, — это большая звуковая камера для симметричных двойных стереодинамиков, а также надежная система охлаждения. Система управления температурой на новом устройстве, по-видимому, будет самой мощной технологией активного охлаждения, предлагаемой брендом на данный момент. Впрочем, с учетом позиционирования линейки это неудивительно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
01.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 5, 5 Pro и 5 RS – обновление линейки игровых смартфонов / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 4S и 4S Pro представлены официально / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 4 представлен официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Xiaomi Black Shark 4 Pro замечен на фото / MForum.ru
02.12. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Poco C55 с Helio G85 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Vivo V27e / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии vivo V27 представляет 1 марта / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Бюджетный планшет HTC A102 получит 11-дюймовый дисплей, чипсет MediaTek и Android 12 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились изображения Redmi A2 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y56 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Появились некоторые спецификации Oppo Reno 10 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: В Индии готовится анонс Poco C55 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: ZTE тизерит анонс Nubia Pad 3D Launching 28 февраля на MWC 2023 / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 на Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic5 Lite на Snapdragon 695 / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Nokia X30 5G представлен в Индии / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 40 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lava Agni 2 5G / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: В работе Realme GT Neo 5 SE на чипсете Snapdragon 7+ Gen 1 / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Meizu 20 Pro замечен на рендерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Nokia G22 готовится к анонсу / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: В сети появились спецификации OnePlus Nord 3 / MForum.ru