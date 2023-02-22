Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Black Shark 6

22.02.2023, MForum.ru

Уважаемый информатор раскрыл некоторые ключевые характеристики серии высококлассных игровых смартфонов Black Shark 6. Устройство является преемником серии Black Shark 5.

Информация о серии Black Shark 6 поступает от известного информатора Digital Chat Station на Weibo (китайский сайт микроблогов). Сообщается, что эти будущие игровые телефоны премиум-класса будут оснащены дисплеями с разрешением 2K и выровненным по центру вырезом для селфи-камеры. Экран, вероятно, представляет собой прямую OLED-панель с высокой частотой обновления. По словам информатора, будущие флагманские телефоны китайского производителя смартфонов получат керамический корпус.

Digital Chat Station также добавила, что Black Shark 6 и Black Shark 6 Pro будут оснащены новейшей и лучшей SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Кроме того, новые устройства будут питаться от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч, которая также будет поддерживать впечатляющую скорость быстрой зарядки 120 Вт. Подробные сведения о камере пока неизвестны. Но, по крайней мере, один из датчиков изображения на задней панели будет датчиком Sony IMX686, который представляет собой 64-мегапиксельную камеру.

Другие особенности, упомянутые информатором, — это большая звуковая камера для симметричных двойных стереодинамиков, а также надежная система охлаждения. Система управления температурой на новом устройстве, по-видимому, будет самой мощной технологией активного охлаждения, предлагаемой брендом на данный момент. Впрочем, с учетом позиционирования линейки это неудивительно.