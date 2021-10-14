Анонсы: Xiaomi Black Shark 4S и 4S Pro представлены официально

MForum.ru
14.10.2021,
Компания Xiaomi официально представила игровые смартфоны Black Shark 4S и 4S Pro. Новинки получили 6,67-дюймовые дисплеи AMOLED E4 разрешением с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2400 x 1080 точек. В круглом вырезе экрана размещена 20 Мп фронтальная камера
Младшая модель, Xiaomi Black Shark 4S, базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 870, оснащена 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и строенной тыловой камерой (48 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 5 Мп макро).
Xiaomi Black Shark 4S Pro построен на базе Qualcomm Snapdragon 888+, оснащен 12/16 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти, а разрешение основного сенсора строенной камеры составляет 64 Мп. Емкость аккумуляторов новинок составляет 4500 мАч, мощность быстрой зарядки 120 Вт.
Цена Xiaomi Black Shark 4S начинается от 2699 юаней (8+128 Гб), а топовый Black Shark 4S Pro с 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти обойдется в 5499 юаней (более простая версия Black Shark 4S Pro 12+256 Гб – 4799 юаней, тогда как аналогичный Black Shark 4S оценен в 3299 юаней).
© Антон Печеровый,
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