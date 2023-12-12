Анонсы: Состоялся глобальный дебют смарт-часов Black Shark S1 Pro

12.12.2023, MForum.ru

Еще в сентябре игровое подразделение Xiaomi Black Shark представило набор игровых аксессуаров, включая умные часы Black Shark S1. Игровой бренд теперь добавил более мощную модель под названием Black Shark S1 Pro. Часы имеют прочный корпус с водонепроницаемостью IP68 и оснащены голосовым помощником с поддержкой ChatGPT.

Black Shark S1 Pro оснащен 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью до 600 нит. Новинка работает под управлением FreeRTOS (как и большинство более доступных умных часов Xiaomi), и Black Shark сообщает, что интеграция Chat GPT позволяет помощнику искусственного интеллекта отвечать на простые запросы, которые, вероятно, передаются между часами и сопряженным смартфоном.

Watch S1 Pro обеспечивает вызовы по Bluetooth на устройстве, круглосуточный мониторинг сердечного ритма и кислорода в крови, а также NFC. Часы также могут отслеживать более 100 спортивных режимов, а срок службы батареи Black Shark составляет 15 дней при нормальном использовании.

Black Shark S1 Pro выпускается в черном и синем цветах. Цена на Aliexpress составляет $60.