Анонсы: Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 4 представлен официально

MForum.ru
24.03.2021,
Компания Xiaomi официально анонсировала смартфон Black Shark 4 нацеленный в сегмент мобильных игровых устройств. Новинка вышла в двух версиях. Старшая, с приставкой PRO к названию, базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 и предлагает 8/12/16 Гб ОЗУ LPDDR5.
В активе Xiaomi Black Shark 4 Pro присутствуют 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 144 Гц и частотой опроса сенсорной панели 720 Гц, 128/256/512 Гб встроенной памяти UFS 3.1, 20 Мп фронтальная камера, строенная тыловая камера (в конфигурации 64 Мп основной сенсор, 8 Мп широкоугольный и 5 Мп сенсор для макросъемки) и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Купить Xiaomi Black Shark 4 Pro можно за 3999 / 4499 / 5299 юаней за версии с 8+128 / 12+256 / 16+512 Гб памяти.
Упрощения Xiaomi Black Shark 4 связаны с чипсетом и камерой. Впрочем, они вполне приемлемы. «Сердцем» этого смартфона является чипсет Qualcomm Snapdragon 870 дополненный 6/8/12 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти, а разрешение основного модуля тыловой камеры – 48 Мп. Зато чуть выше емкость аккумулятора – 4800 мАч. Цены Xiaomi Black Shark 4 составят 2499/2699/2999/3299 юаней за версии 6+128 / 8+128 / 12+128 / 12+256 Гб. Начало продаж новинок на китайском рынке – 26 марта.
© Антон Печеровый,
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