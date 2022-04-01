Анонсы: Xiaomi Black Shark 5, 5 Pro и 5 RS – обновление линейки игровых смартфонов

MForum.ru
01.04.2022,
Компания Xiaomi анонсировала устройства линейки Black Shark 5. В обновлённую линейку вошли 3 модели: Black Shark 5, Black Shark 5 Pro и Black Shark 5 RS. Диагональ AMOLED E4 дисплея новинок – 6,67 дюйма при разрешении 2400 x 1080 точек с пиковой яркостью 1300 нит, частотой обновления 144 Гц и опросом сенсора 720 Гц.
Базоый Xiaomi Black Shark 5 представляет собой смартфон на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 870 с 8/12 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти. Тыловая камера представлена 64 Мп основным сенсором, 13 Мп широкоугольным и 2 Мп макро.
Xiaomi Black Shark 5 Pro базируется на чипсете Snapdragon 8 Gen 1, оснащен 8/12/16 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, а его тыловая камера представляет собой связку 108 Мп основного сенсора, 13 Мп широкоугольного и 5 Мп макро.
Остальные характеристики Black Shark 5 и 5 Pro идентичны - 16 Мп фронтальная камера, АКБ 4650 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт, а также стереодинамики с Dolby Atmos. Цена Xiaomi Black Shark 5 начинается от 2799 юаней за версию 8+128, аналогичный 5 Pro обойдется в 4199 юаней. Топовый вариант Xiaomi Black Shark 5 Pro с 16 Гб ОЗУ и 512 Гб памяти оценен в 5499 юаней.
Что касается Xiaomi Black Shark 5 RS, этот смартфон базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 888. В версии 8 Гб ОЗУ и 256 Гб памяти используется Snapdragon 888, тогда как вариант 12+256 Гб оснащен Qualcomm Snapdragon 888+. Также в активе Xiaomi Black Shark 5 RS присутствуют строенная тыловая камера (64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 5 Мп макро), 20 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Цена 3299 юаней за версию с 8 Гб ОЗУ и 3799 юаней за вариант с 12 Гб оперативной памяти.
© Антон Печеровый,
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