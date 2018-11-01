Анонсы: Nubia X – флагман с двумя экранами и без фронтальной камеры

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Анонсы: Nubia X – флагман с двумя экранами и без фронтальной камеры

01.11.2018, MForum.ru

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Под принадлежащим китайской компании ZTE суббрендом Nubia вышел довольно интересный смартфон. Новинка получила имя Nubia X, а ее «фишкой» стал дополнительный экран размещенный на задней панели. Кроме того, Nubia X лишился фронтальной камеры.

Анонсы: Nubia X – флагман с двумя экранами и без фронтальной камеры

Основной дисплей Nubia X представляет собой 6,26-дюймовую AMOLED-панель разрешением 2280х1080 точек, что дает соотношение сторон 19:9. Задняя панель устройства также представляет собой экран (5,1 дюйма, 19:9, 1520х720 точек). Для исключения видимой границы между вторым экраном и корпусом устройства используются специальные цветовые схемы.

Анонсы: Nubia X – флагман с двумя экранами и без фронтальной камеры

Благодаря добавлению второго дисплея производитель смог отказаться от фронтальной камеры и необходимого для нее выреза в основном дисплее. Камера Nubia X – сдвоенная, сочетающая основной 16 Мп модуль (f/1.8, PDAF, но без OIS) и вспомогательный сенсор разрешением 24 Мп и светосилой f/1.7. Также в наличии двухтоновая вспышка и улучшатели изображения на базе искусственного интеллекта.

Анонсы: Nubia X – флагман с двумя экранами и без фронтальной камеры

В части аппаратной платформы речь идет о Qualcomm Snapdragon 845, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти (без возможности расширения) и аккумуляторе емкостью 3800 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0. Программная часть новинки включает в себя Android 8.1 Oreo с оболочкой Nubia UI 6.0. Цена Nubia X начинается от 3299 юаней за вариант 6/64 и заканчивается 4299 юанями за топовый 8/256 Гб.

Анонсы: Nubia X – флагман с двумя экранами и без фронтальной камеры

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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