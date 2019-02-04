Анонсы: Xiaomi Mi Mix 3 готовится к российскому релизу

MForum.ru
04.02.2019,
Компания Xiaomi официально подтвердила планы по выводу смартфона Mi Mix 3 на российский рынок и завезла тестовые образцы в фирменные магазины Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга и других городов, где представлена розница компании.
Напомню, Xiaomi Mi Mix 3 выполнен в формате слайдера, со сдвигаемым вниз дисплеем, скрывающим модуль фронтальной камеры. Фронтальная камера сдвоенная, сочетающая 24 Мп основной модуль со вспомогательным 2 Мп. Тыловая камера также сдвоенная, на базе двух 12 Мп сенсоров. Диагональ AMOLED-экрана Xiaomi Mi Mix 3 — 6,39 дюйма, разрешение 2340х1080 точек, что дает соотношение сторон 19,5:9, а экран занимает 93,4% площади передней панели. Аппаратная платформа новинки включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 6/8/10 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, аккумулятор емкостью 3200 мАч с поддержкой беспроводной и быстрой (QuickCharge 3.0 с ЗУ в комплекте) зарядки, а также полный набор функций современных смартфонов. Цена базовой версии 6+128 Гб составляет 3299 юаней. Российские цены пока не объявлены, но судя по ценовой политике Xiaomi в нашей стране можно ориентироваться на 37 990 рублей или близкую сумму.
© Антон Печеровый,
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