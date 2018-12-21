Анонсы: Meitu V7 Tonino Lamborghini Limited Edition оценен в $1580

21.12.2018, MForum.ru

Под брендом Meitu представлен смартфон V7. Новинка относится к разряду весьма дорогих устройств, даже стандартный вариант оценен в $695. За топовую версию Meitu V7 Tonino Lamborghini Limited Edition придется выложить $1580.

Если не считать «чистый и непревзойденный дух качества Lamborghini» речь идет об аппарате с отделкой из телячьей кожи с высококачественным тиснением, а также изготовленных врухчную деталях из 18-каратного золота.

Кроме того, премиальная версия получит ряд программных «плюшек» в виде специальных элементов оформления и рингтонов. В технической части Meitu V7 Tonino Lamborghini Limited Edition отличается наличием 256 / 512 Гб встроенной памяти.

Аппаратная платформа Meitu V7 основана на Snapdragon 845, а объем ОЗУ составляет 8 Гб. Как и другие устройства производителя новинка ориентирована на сэлфи, для чего служит тройная камера (8+12+20 Мп) на передней панели. Тыловая камера Meitu V7 сдвоенная, 12+8 Мп. Естественно поддерживаются все современные функции, включая сочетание оптической и электронной стабилизации. Диагональ OLED-экрана Meitu V7 составляет 6,21 дюйма при разрешении 2248х1080 точек. Емкость аккумулятора — 3400 мАч. Из коробки Meitu V7 будет работать под управлением Android 9.0. Начало приема предзаказов 24 декабря, старт продаж — 8 января.