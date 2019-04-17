Это интересно: Смартфонов Meitu больше не будет

MForum.ru
17.04.2019,
У большинства из нас название Meitu каких-либо ассоциаций не вызывает. Однако на азиатских рынках этот производитель был довольно хорошо известен устройствами, нацеленными на мобильную фотографию и сэлфи.
Начав экспансию на мобильный рынок с быстрого роста, этот производитель не выдержал конкуренции с более крупными игроками. Итогом стала сделка с Xiaomi, получивший право выпускать устройства под этим брендом. Сам производитель обещает сохранить свое присутствие в смартфонах, но лишь в программной части, касающейся работы с фотографиями. Таким образом, возможна модель при которой выпуском самих устройств будет заниматься Xiaomi, но под отдельным брендом и с набором привычных программных фишек.
© Антон Печеровый,
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