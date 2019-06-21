Это интересно: Xiaomi использует наработки Meitu под суббрендом CC

MForum.ru
21.06.2019,
На китайском и ряде других рынков компания Meitu была известна смартфонами оригинального дизайна с упором на функции селфи и обработки фото фирменным софтом. Однако рынок оказался к этой компании не столь приветлив. В результате она была поглощена Xiaomi, которая долго не сообщала планы по использованию покупки.
Но теперь ясность внесена. Гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь объявил, что технологии Meitu найдут место в устройствах под суббрендом СС - Colorful and Creative. Эти смартфоны будут создаваться командой творческих молодых людей понимающих в искусстве и будут нацелены также на молодежную аудиторию. Важным элементом новинок станет камера (Camera & Camera, CC), где будет использоваться аппаратная часть Xiaomi и программное обеспечение Meitu. Подробностей об устройствах СС пока нет. Вероятной базой для первого смартфона СС станет Xiaomi Mi 9, который будет дорабатываться в соответствии с концепцией бренда.
© Антон Печеровый,
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