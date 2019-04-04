Это интересно: Опубликован список самых производительных смартфонов

MForum.ru

Это интересно: Опубликован список самых производительных смартфонов

04.04.2019, MForum.ru

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Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал мартовский рейтинг самых производительных устройств. Ка и ожидалось, его возглавили аппараты на базе Qualcomm Snapdragon 855 в лице Xiaomi Mi9, Samsung Galaxy S10 и vivo iQOO Monster.

Это интересно: Опубликован список самых производительных смартфонов

Следующие три места занимают Samsung Galaxy S10 на базе Exynos 9820 (S10+, S10, S10 Lite). Замыкают первую девятку смартфоны Kirin 980 на борту, включая недавно дебютировавший Huawei P30 Pro. Также в ТОП-10 вошел Xiaomi Mi MIX3, построенный на базе Snapdragon 845. Причем разрыв между ним и аппаратами на Kirin 980 и Xiaomi Mi MIX3 минимальный.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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