MForum.ru
04.04.2019,
Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал мартовский рейтинг самых производительных устройств. Ка и ожидалось, его возглавили аппараты на базе Qualcomm Snapdragon 855 в лице Xiaomi Mi9, Samsung Galaxy S10 и vivo iQOO Monster.
Следующие три места занимают Samsung Galaxy S10 на базе Exynos 9820 (S10+, S10, S10 Lite). Замыкают первую девятку смартфоны Kirin 980 на борту, включая недавно дебютировавший Huawei P30 Pro. Также в ТОП-10 вошел Xiaomi Mi MIX3, построенный на базе Snapdragon 845. Причем разрыв между ним и аппаратами на Kirin 980 и Xiaomi Mi MIX3 минимальный.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
24.01. [Новинки] Слухи: Meizu M9 Note с 48 Мп камерой представят в середине февраля / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2018: Игровой смартфон Nubia Red Magic 2 получит Snapdragon 845 / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Стали известны все спецификации Xiaomi Pocophone F1 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: ASUS Z01RD с чипсетом Snapdragon 845 замечен в AnTuTu / MForum.ru
31.01. [Новинки] Анонсы: Ulefone T2 Pro – первый в мире смартфон на MediaTek Helio P70 / MForum.ru
04.04. [Новинки] Это интересно: Опубликован список самых производительных смартфонов / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Redmi Pro 2 получит Snapdragon 855 и всплывающую камеру / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Nokia X71 / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Российский релиз Redmi 7 состоится в середине апреля / MForum.ru
02.04. [Новинки] Слухи: Рендеры Motorola Moto G8 показали экран с круглым вырезом и 3 камеры / MForum.ru
01.04. [Новинки] Тест: Живые снимки с камеры Xiaomi Redmi Note 7 / MForum.ru
01.04. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A20e замечен на рендерах / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P30 Lite представлен официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P30 и P30 Pro представлены официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy A40 и A70 / MForum.ru
26.03. [Новинки] Это интересно: Рендеры показали складной смартфон Sharp / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Enjoy 9s и Enjoy 9e / MForum.ru
25.03. [Новинки] Это интересно: На IndieGoGo начался сбор средств на смартфон P18K с аккумулятором 18000 мАч / MForum.ru
25.03. [Новинки] Анонсы: Nokia 9 PureView доступен для предзаказа в России / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: В России начат прием предзаказов на Samsung Galaxy A10 / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Honor 10i появился на российском рынке / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Объявлена официальная цена Redmi Note 7 для России / MForum.ru
21.03. [Новинки] Слухи: Фотографии Motorola Moto Z4 показали U-образный вырез и одиночную камеру / MForum.ru