Слухи: Появились подробности о Vivo IQOO Neo

26.06.2019, MForum.ru

Относящийся к компании Vivo суббренд IQOO уже скоро может пополниться смартфоном IQOO Neo, фишкой которого станет более длительное время автономной работы. Устройство пока не анонсировано, но производитель раскрыл дизайн и некоторые подробности.

«Сердцем» новинки станет чипсет Snapdragon 845, который может получить систему жидкостного охлаждения. Емкость аккумулятора – 4420 мАч. На рендерах устройства можно рассмотреть стеклянно-металлический корпус, строенную тыловую камеру и экран с U-образным вырезом под фронтальную камеру. Выпускаться аппарат будет в черном и градиентном вариантах. Из игровых преимуществ пока сообщается лишь о 4D Shock, остальные подробности будут объявлены 2 июля.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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