MForum.ru
26.06.2019,
Относящийся к компании Vivo суббренд IQOO уже скоро может пополниться смартфоном IQOO Neo, фишкой которого станет более длительное время автономной работы. Устройство пока не анонсировано, но производитель раскрыл дизайн и некоторые подробности.
«Сердцем» новинки станет чипсет Snapdragon 845, который может получить систему жидкостного охлаждения. Емкость аккумулятора – 4420 мАч. На рендерах устройства можно рассмотреть стеклянно-металлический корпус, строенную тыловую камеру и экран с U-образным вырезом под фронтальную камеру. Выпускаться аппарат будет в черном и градиентном вариантах. Из игровых преимуществ пока сообщается лишь о 4D Shock, остальные подробности будут объявлены 2 июля.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
04.04. [Новинки] Это интересно: Опубликован список самых производительных смартфонов / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Vivo представила первый смартфон суббренда IQOO / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A90 и Galaxy A90 5G / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo IQOO Neo / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate 30 Lite / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Honor 9X оснастят Kirin 810 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi отказалась от Mi Max и Mi Note / MForum.ru
21.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi использует наработки Meitu под суббрендом CC / MForum.ru
21.06. [Новинки] Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 5 Pro замен на реальных фото / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 10 выйдет 7 августа / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Realme 4 Pro засветился на видео / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9T / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 4 появится в России 9 июля / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Возможные спецификации Honor 9X Pro попали в сеть / MForum.ru
17.06. [ПО] Это интересно: Huawei признала свою вину в показе рекламы / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Опубликованы рендеры Huawei Nova 5 Pro / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Realme / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Honor 20 приходит на российский рынок / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Состоялся официальный анонс Xiaomi Mi 9T / MForum.ru