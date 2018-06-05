Компоненты: Qualcomm Snapdragon 850 ориентирован на компьютеры

05.06.2018, MForum.ru

На Computex 2018 компания Qualcomm объявила о расширении сферы применения своих чипсетов и представила Snapdragon 850, специально разработанный для устройств с Windows на борту. А компания Samsung уже объявила о планах по выпуску компьютеров 2-в-1 на базе этого процессора.

Qualcomm Snapdragon 850 построен на базе ядер ARM, которые могут работать на более высоких тактовых частотах без риска перегрева. Значения рабочих частот могут достигать 2,96 ГГц, что делает процессорную часть примерно на 30% быстрее, чем у Snapdragon 835. Кроме того производитель обещает 20% прирост в части времени автономной работы.

Для подключения к мобильным сетам используется модем X20 (до 1,2 Гбит/с), а за счет Hexagon DSP новинка будет более широко использовать технологии AI. Из прочего отметим встроенную поддержку H.264 и HEVC 4K при воспроизведении видео, расширенную поддержку 4К при записи видео, а также Qualcomm Aqstic и aptX.

Qualcomm Snapdragon 850 будет выпускаться по нормам 10 нм технологического процесса, как и Snapdragon 845. В тоже время производитель подчеркнул, что благодаря доработкам Qualcomm Snapdragon 850 как аппаратно, так и программно будет работать лучше предшественника.