Слухи: Подробности о Samsung Galaxy Tab S4 появились накануне MWC 2018

19.02.2018, MForum.ru

Когда речь заходит об ожидаемых новинках от Samsung, то основное внимание приковано к флагманским смартфонам Galaxy S9 и S9+. Однако, в работе у корейского производителя есть еще одно интересное устройство, анонс которого может состояться уже на MWC 2018.

Речь идет о планшетном компьютере Galaxy Tab S4, скрывающимся за модельным номером SM-T835. Новинка уже отметилась в GFXBench, что позволило узнать некоторые спецификации. Samsung Galaxy Tab S4 построен на базе системы-на-чипе от Qualcomm (вероятно, речь идет о Snapdragon 835 с графикой Adreno 540), а объемы памяти составляют 4 и 64 Гб (ОЗУ/встроенная память, соответственно). На задней панели нашлось место для камеры разрешением 12 Мп, для сэлфи и видеозвонков предназначена фронтальная камера разрешением 8 Мп. В тоже время отметим отсутствие поддержки NFC, зато в наличии Wi-Fi, GPS, LTE. Диагональ дисплея Samsung Galaxy Tab S4 составляет 10,5 дюйма, разрешение – 2560х1600 точек.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

Публикации по теме:

[Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Tab Active 2 – защищенный планшет с Exynos 7880 и 3 Гб ОЗУ / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A (2017) сочетает 8-дюймовый дисплей и аккумулятор 5000 мАч / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Российская цена Samsung Galaxy Tab S3 начинается от 50 тысяч рублей / MForum.ru

[Новинки] MWC 2017: Samsung Galaxy Tab S3 получил заднюю панель из стекла и металла / MForum.ru

[ПО] Это интересно: Опубликован список смартфонов Samsung, которые будут обновлены до Android 7 Nougat / MForum.ru