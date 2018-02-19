Слухи: Подробности о Samsung Galaxy Tab S4 появились накануне MWC 2018

MForum.ru
19.02.2018,
Когда речь заходит об ожидаемых новинках от Samsung, то основное внимание приковано к флагманским смартфонам Galaxy S9 и S9+. Однако, в работе у корейского производителя есть еще одно интересное устройство, анонс которого может состояться уже на MWC 2018.
Речь идет о планшетном компьютере Galaxy Tab S4, скрывающимся за модельным номером SM-T835. Новинка уже отметилась в GFXBench, что позволило узнать некоторые спецификации. Samsung Galaxy Tab S4 построен на базе системы-на-чипе от Qualcomm (вероятно, речь идет о Snapdragon 835 с графикой Adreno 540), а объемы памяти составляют 4 и 64 Гб (ОЗУ/встроенная память, соответственно). На задней панели нашлось место для камеры разрешением 12 Мп, для сэлфи и видеозвонков предназначена фронтальная камера разрешением 8 Мп. В тоже время отметим отсутствие поддержки NFC, зато в наличии Wi-Fi, GPS, LTE. Диагональ дисплея Samsung Galaxy Tab S4 составляет 10,5 дюйма, разрешение – 2560х1600 точек.
© Антон Печеровый,
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