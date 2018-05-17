LAA: МТС запустил поддержку технологии LAA в Уфе

MForum.ru

LAA: МТС запустил поддержку технологии LAA в Уфе

17.05.2018, MForum.ru

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МТС на базе решений Ericsson и Qualcomm Technologies, Inc. запустил в Уфе поддержку технологии LAA, что позволило нарастить потенциальную пиковую скорость передачи данных вплоть до 979 Мбит/с в канале к абонентскому устройству. Такие параметры загрузки достигаются за счет комбинации использования лицензируемого диапазона частот b3 и нелицензируемого спектра в диапазоне 5 ГГц.

Оператор показал возможности технологии на фрагменте действующей сети МТС в ТРЦ "Планета" в центре Уфы.

Коммерческая сеть LTE с поддержкой LAA построена в Уфе за счет агрегации полосы 20 МГц в диапазоне 1800 МГц (4x4 MIMO, 256 QAM) и трех полос по 20 МГц каждая (2х2 MIMO, 256 QAM) в диапазоне 5 ГГц. В ТРЦ "Планета" задействованы базовые станции типа indoor Ericsson ERS в конфигурации с использованием широкополосных радиомодулей 1800 МГц (Radio 2212) и LAA (Radio 2205). В качестве абонентского устройства использовался смартфон Motorola Moto Z2 Force на базе мобильной платформы Qualcomm® Snapdragon™ 835 с модемом Х16 LTE, поддерживающем LAA.

Из пресс-релиза не ясно, какова зона покрытия сети LTE с поддержкой LAA и не исключено, что речь идет всего лишь о демо-зоне в пределах ТРЦ "Планета".

Ранее, в октябре 2017 года, ВымпелКом, Huawei и Qualcomm провели тестирование LAA в рамках меморандума, подписанного в октябре 2016 года с Huawei. Технология LAA тестировалась с использованием одной полосы 10 МГц в b7 и двух полос по 20 МГц в нелицензируемом диапазоне 5 ГГц. Это позволило достичь на абонентском устройстве скоростей более 480 Мбит/c. Для тестирования использовалась пикосота Huawei LampSite. В качестве абонентского, выступало тестовое устройство на базе модема Snapdragon X16 LTE. Первые коммерчески доступные образцы смартфонов с поддержкой LAA появятся до конца 2017 года.

На конец марта в мире по данным GSA насчитывается 22 оператора, инвестирующих в LAA/eLAA, 10 операторов, инвестирующих в LTE-U и два оператора, инвестирующих в LWA. В коммерческую эксплуатацию запущена поддержка LTE-U на сетях T-Mobile, США и Vodacom, Южная Африка (с ограничениями по территории поддержки). Также запущена поддержка LAA – на сетях AT&T и T-Mobile в США. Ряд операторов готовятся к коммерческому запуску. Часть из операторов, которые ранее планировали запуск LTE-U, переориентировались на запуск поддержки LAA в 2018 году.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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