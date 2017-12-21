Дайджест: Ericsson и контракты 5G

21.12.2017, MForum.ru

Tele2 анонсирует акцию "Выгодные выходные"

В рамках акции «Выгодные выходные» посетители салонов связи Tele2 получат сертификат на скидку в размере 500 рублей при покупке любого фирменного смартфона оператора. Эти средства в полном объеме и без дополнительных условий можно потратить на оплату любого товара или услуги Tele2 с 4 по 21 января 2018 года. / MForum.ru

Verizon выбрал Ericsson поставщиком 5G

Verizon готовится к запуску коммерчески доступной сети 5G. Поставщиком решения выступит компания Ericsson. Речь идет о внедрении решения 5G-NR и оборудования 5G Core на отдельных рынках во второй половине 2018 года. / MForum.ru

Ericsson модернизирует сеть Deutsche Telekom в Германии для внедрения 5G

Перед вендором поставлена задача подготовить сеть к последующему развертыванию поддержки 5G. Будет поставлено мультистандартное оборудование RAN на базе решения Baseband 6630, а также мультистандартное радио и Ericsson Network Manager. Вендор предоставит также необходимый софт и услуги. / MForum.ru

Verizon открыл Лабораторию открытых инноваций

Open Innovation Lab открыта в Нью-Йорке и должна работать со стартапами и академическими учреждениями с целью разработки новых пользовательских сценариев. Участники проекта смогут тестировать решения и прототипы оборудования с использованием пре-коммерческой технологии 5G. / MForum.ru

Сингапурский SingTel провел испытания гигабитных скоростей с использованием LAA

Singtel и Ericsson планируют развернуть в Сингапуре поддержку технологий LTE-A 4.5G, а также протестировать 5G. Компании провели показ решения LAA, показав скорости до 1.1 Гбит/с.

Использовалась комбинация 2 полос в лицензируемых диапазонах частот и 3 полос в нелизензируемом диапазоне 5 ГГц, кодирования 256 QAM и 4х4 MIMO. В качестве абонентского устройства задействовали тестовую систему TM500.

Singtel планирует ввести поддержку LAA на своей сети LTE. Как ожидается, это поможет компании справиться с высокими нагрузками в ЧНН. / MForum.ru

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