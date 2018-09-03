LTE: SmarTone запустил сеть LAA в Гонконге

03.09.2018, MForum.ru

Компания SmarTone объявила о запуске первой в Гонконге коммерческой сети LAA. Сеть поддерживает скорости до 1 Гбит/c за счет агрегации лицензируемых и нелицензируемых частот в режиме 5CC, 4x4 MIMO и 256 QAM. Компания получила соответствующее решение местного регулятора OFCA.

SmarTone завершил развертывание малых сот с поддержкой LAA в ряде популярных точек в точках повышенной нагрузки на сеть в ряде районов Гонконга и планирует продолжить расширение площади покрытия. В компании ожидают, что запуск LAA поможет снизить нагрузку на сеть во время пиковых нагрузок. Воспользоваться преимуществами поддержки LAA могут пользователи аппаратов с поддержкой этого режима. telecompaper.com.

В мире уже более двух десятков операторов запустили поддержку LAA в режиме коммерческой эксплуатации. В России LAA пока что практически отсутствует, не считать же всерьез запуск LAA компанией МТС в центре Уфы.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

теги: LAA

+ +