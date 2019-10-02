Телеком: В T-Mobile опираются на LTE при развёртывании сетей 5G

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Телеком: В T-Mobile опираются на LTE при развёртывании сетей 5G

02.10.2019, MForum.ru

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На сегодняшний день, до 15% трафика в сетях 5G компании T-Mobile обеспечивает сеть LTE компании.

Почему и зачем?

Согласно исследованиям нью-йоркской сети 5G компании T-Mobile, США, проведенным Signals Research Group, оператор и его поставщик, которым выступает Ericsson, построили сеть 5G так, что трафик устройства 5G/LTE делится между этой сетью и сетью LTE оператора. В спецификации (3GPP) Release 15, распределение трафика данных между двумя сетями осуществляется в слое PDCP (Packet Data Convergence Protocol).

То, что сеть T-Mobile's 5G задействует сеть LTE, не является секретом или сюрпризом. Версия NSA 5G, которую использует T-Mobile и любой другой оператор 5G, требует использования сети LTE для обеспечения ряда функциональностей, например, аутентификации. Но в сетях T-Mobile трафик идёт одновременно, как через сеть 5G, так и через сеть LTE. В отличие, например, от сетей Verizon, что также выявили тесты SRG. Разумеется при использовании одновременно сетей 5G и 4G для пропуска трафика, можно достигать бОльших скоростей передачи данных.

Еще интереснее другое открытие SRG: "Иконка 5G в уголке экрана смартфона не значит ровным счётом ничего (разве то, что смартфон в принципе может работать в сети 5G). Ребята из SRG наблюдали трафик 5G в отсутствие иконки 5G, видели отсутствие трафика 5G при наличии иконки 5G на экране смартфона, и раз наблюдали даже ситуацию, когда весь трафик 5G проходил исключительно по сети 3G/HSPA+. Справедливости ради, следует отметить, что T-Mobile это не единственный американский оператор, который может отображать иконку 5G на экране смартфона даже в ситуации, когда покрытие 5G может отсутствовать, что было выявлено ранее в тестах SRG.

Как это комментируют в T-Mobile? Никак. Оператор отказался комментировать для Light Reading тему "двойной подключенности" и политик, согласно которым включается и выключается иконка 5G на экранах смартфонов клиентов.

Вместе с тем, T-Mobile, в типично американском стиле на прошлой неделе запустил рекламную кампанию "verHIDEzon", чтобы потроллить Verizon за то, что эта компания "стесняется" публиковать карты покрытия 5G.

Стоит упомянуть, что внедрение 5G обеими компаниями идёт весьма близкими темпами. В частности, T-Mobile в июне запустил 5G с использованием диапазона миллиметровых волн в части Атланты, Кливленда, Далласа, Лас-Вегаса, Лос-Анджелеса, а также в Нью-Йорке, хотя ранее оператор говорил, что сплошное покрытие 5G начнёт обеспечивать лишь в 2020 году, с использованием диапазона 600 МГц. Verizon, в то же время, также запускает 5G в миллиметровом диапазоне частот в части ряда городов США и заявляет о планах расширения сети 5G в других частотных диапазонах в будущем, не раскрывая конкретных сроков.

Обе компании используют решения инфраструктуры одних и тех же поставщиков. Единственное, похоже, технологическое отличие между ними состоит в том, что T-Mobile задействовала под 5G в миллиметровом диапазоне волн всего лишь 100 МГц, тогда как Verizon работает с полосой в 2x200 МГц.

С другой стороны, T-Mobile демонстрирует прозрачность, публикуя карты покрытия 5G, тогда как Verizon приводит лишь список регионов, где можно обнаружить очаговое покрытие его сети 5G. Вдобавок у Verizon за возможность пользования 5G абонентам некоторых тарифных планов требуется платить дополнительно. Это, конечно, не добавляет лояльности абонентам оператора.

В отчёте, посвящённом исследованию сети 5G T-Mobile в Нью-Йорке, SRG отмечает, что не наблюдал скоростей выше, чем 484 Мбит/с. Предсказуемо, с полосой 100 МГц даже с поддержкой конкурентного режима? Что поражает ещё более, по данным исследователей спектральная эффективность сети 5G оказалась... совсем не впечатляющей и проигрывает, в частности, гибридной сети LTE LAA.

Режим LAA в США любят применять такие операторы, как AT&T, T-Mobile и Verizon в качестве быстрого и сравнительно бюджетного способа наращивания ёмкости сетей LTE. Напомню, что LAA подразумевает пропуск части трафика пользователя с использованием нелицензируемого диапазона 5 ГГц. Если сравнить LTE сеть оператора с многополосным хайвеем для передачи информации, то LAA добавляет ещё несколько полос.

По данным SRG, сеть 5G T-Mobile's 5G использует полосу 100 МГц в режиме миллиметровых волн, тогда как LAA добавляет полосы от 20 МГц до 60 МГц. Возвращаясь к теме эффективности использования частот, получается, что работая в режиме LAA, сеть T-Mobile обеспечивает скорости в 209 Мбит/с, и это более эффективное использование частот, нежели, чем при достижении 484 Мбит/с с использованием сети 5G T-Mobile в конкурентном режиме 5G+LTE.

Особенности сети 5G T-Mobile этим не исчерпываются. В частности, компания замечает: "В текущей конфигурации сети 5G NR и с ограничениями, задаваемыми устройством / чипсетом, смартфон не может поддерживать конкурентный режим 5G NR + LAA. Однако, он может бесшовно переключаться между режимами LTE + 5G NR И LTE + LAA". Что же, это тоже совсем неплохо, нам бы в России дойти хотя бы до такой конфигурации.

Подводя итоги, следует отметить, что 5G до сих пор остается сырой технологией. Вместе с тем, нет сомнений в её необходимости и в готовности вендоров и операторов к развёртыванию сетей 5G. В случае России, дело только за регулятором от которого мы все ожидаем грамотных, решительных и своевременных действий. Желательно уже вчера, ведь сколько можно давать форы Корее, США и другим странам, где сети 5G запущены в коммерческую эксплуатацию, число абонентов измеряется миллионами, а покрытие стремительно наращивается в сплошном режиме?

По материалам: lightreading.com

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теги: телеком США пятое поколение конкурентный режим LAA T-Mobile

© Алексей Бойко, MForum.ru

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