Микроэлектроника: В Signalchip разработали первый в Индии чип с поддержкой 4G/5G

03.03.2019, MForum.ru

Signalchip представил первые в Индии полупроводниковые чипы для сетей 4G/5G и модемы 5G NR.

Signalchip это фаблесс разработчик полупроводниковых чипов, расположенный в Бенгалуру. Чипсеты SCBM34XX и SCRF34XX/45XX, кодовое имя Agumbe, это результат восьми лет разработок. Эти чипы обеспечивают Индии место в элитной группе стран, которые владеют столь важной технологией, какой является 5G.

Были представлены четыре чипа:

SCBM3412: однокристалльный чип модема 4G/LTE, включающий процессор диапазона и трансивер на одном чипе;

SCBM3404: чип модема 4х4 LTE;

SCRF3402: трансивер 2x2 LTE;

SCRF4502: трансивер 2х2, отвечающий стандартам 5G NR.

RF секции покрывают все диапазоны LTE/5G-NR до 6 ГГц. Эти чипы поддерживают позиционирование с использованием индийской системы спутниковой навигации NAVIC. Серия чипов Agumbe построена на чипе SXRF1401: первом в Индии чипе трансивера RF, поддерживающем беспроводные стандарты 3G/4G и Wi-Fi.

Комбинированная мультистандартная система на чипе (SoC) может служить чипсетом для построения базовых станций различного форм-фактора, начиная от малых сот для индора и вплоть до высокопроизводительных базовых станций. Чипы оптимизированы для поддержки современных сетевых архитектур, таких как Open RAN / CRAN с гибкими конфигурациями интерфейса. Благодаря набору IP, созданных в ходе работ над чипсетом, у компании появилась возможность разработки продуктов для нескольких смежных областей. В частности, речь идет о дополнительных чипах, которые поддерживали бы функциональности 5G NR. Signalchip создала высокопроизводительные и эффективные по цене системы, позволяющие уплотнить сеть.

Подробнее о чипах.

SCBM3412: Микросхема для создания базовой станции с поддержкой базовой станции 2х2 LTE + WCDMA. Это устройство реализует все функции базовой станции MIMO LTE с двумя несущими 2х2 в одной микросхеме. Чипсет также поддерживает усовершенствованные алгоритмы обработки входного сигнала, в частности, преыскажение и уменьшение коэффициента амплитуды. Радиочасть работает во всех диапазонах LTE до 6 ГГц. Это устройство предназначено для создания ультракомпактных малых сот для помещений, с минимумом внешних компонентов. Такую станцию можно сопрячь с внешним модулем PA для увеличения радиуса действия, а также использовать ее для установки на транспортном средстве или в рюкзаке - такие "носимые" базовые станции используются для поддержки операций чрезвычайных служб в случае стихийных бедствий.

SCBM3404: Чип процессора диапазона для построения базовых станций 4х4 LTE + WCDMA. Это устройство реализует все функциональности процессора диапазона MIMO LTE 4x4 на одном чипе. Устройство может передавать и принимать 4 потока данных и может обеспечивать поддержку 4х4 MIMO. Устройство предназначено для сопряжения макробазовых станций с микросхемами радиотрансивера SCRF3402, либо через порты JESD204B на одной плате, либо через канал CPRI при использовании в модуле процессора диапазона, который подключаются к удаленной радиоголовке RRU.

SCRF3402: Чип трансивера 2x2 LTE/WCDMA. Это устройство реализует поддержку аналоговой части и функциональность RF-фронтэнда системы 2х2 MIMO на одном чипе. Он содержит такие части RF, как малошумящие усилители, усилители мощности, взаимодействующие с антенной, фильтры, высокоскоростные конверторы данных, синтезаторы частот, а также миксеры. В состав устройства входит также третий дополнительный приемник для факультативного прослушивния сети, LTE-LAA и приема сигналов навигации. Его можно комбинировать с SCBM3404 и внешними модулями PA для обеспечения покрытия обширных территорий.

SCRF4502: 2x2 5G NR / LTE / WCDMA. Аналоговый радиочастотный чип приемопередатчика. Это устройство основано на чипе SCRF3402, но отличается поддержкой функциональности 5G NR. Благодаря высоуой степени интеграции, это устройство может опеспечит создание компактных RRU для массивных систем MIMO и RAN 5G.

Источник: deccanchronicle.com.

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