Анонсы: В Индии LG V30+ оценен в $700, в России – 59 990 рублей

13.12.2017, MForum.ru

Компания LG объявила о запуске флагманского смартфона LG V30+ на индийском рынке. Новинка позиционируется как конкурент для Apple iPhone X, Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S8 duo, Xiaomi Mi MIX 2 и OnePlus 5T.

В части спецификаций LG V30+ во многом аналогичен LG V30. В активе новинки присутствуют 6-дюймовый OLED FullVision-экран разрешением 2880х1440 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 835, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и Android 7.1.2 с оболочкой UX 6.0+. Сдвоенная тыловая камера (16 + 13 Мп) LG V30+ оснащена объективом с апертурой f/1.6 и стеклянными линзами Crystal Clear. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп. Отдельного упоминания заслуживает 4-канальный HI-FI ЦАП, функции распознавания лица и голоса и настраиваемая панель задач Floating Bar.

Прием предварительных заказов на LG V30+ начинается 14 декабря. Цена новинки в Индии составляет в 44 999 рупий($700), а первые покупатели получат аппарат уже 19 декабря. В нашей стране LG V30+ также доступен для предзаказа, но его цена заметно выше – 59 990 рублей, что по текущему курсу эквивалентно почти $1000.