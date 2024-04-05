Анонсы: Представлен третий вариант Vivo V30 Lite

MForum.ru
05.04.2024,
Компания Vivo анонсировала в Камбодже смартфон Vivo V30 Lite. Новинка стала третьим смартфоном с таким названием. Ранее был представлен V30 Lite для Индии и Мексики, а также версия этого смартфона для Ближнего Востока.
По габаритным размерам новинка аналогична Vivo T3 (также известный как iQOO Z9), отличия заключаются в чипсете и скорости быстрой зарядки.
Vivo V30 Lite оснащен 6,67-дюймовой AMOLED-панелью разрешением Full HD+, 100% цветовой гаммой DCI-P3, частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 1200 нит.
Основа «железа» - чипсет Snapdragon 685, представляющий собой 6-нм платформу, поддерживающую только LTE. Процессор 8-ядерный: 4x2,8 ГГц Cortex-A73 и 4x1,9 ГГц Cortex-A53.
Тыловая камера Vivo V30 Lite сдвоенная: 8 Мп основной сенсор и 2 Мп сенсор для определения глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Аудиоразъем 3,5 мм для проводных наушников отсутствует, как и поддержка NFC.
Зато новинка поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, впервые для серии Lite в модельном ряду данного производителя. Компания обещает 80% зарядки аккумулятора за 30 минут. Кроме того, на телефон распространяется гарантия, что аккумулятор сохранит 80% своей емкости после 1600 полных циклов зарядки, что составляет более 4 лет ежедневной зарядки.
Программная часть Vivo V30 Lite включает в себя оболочку Funtouch 14 поверх Android 14. Купить новинку можно в цветах Crystal Black (черный) и Crystal Green (зеленыйы) с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти. Цена составляет порядка 300 долларов США.
© Антон Печеровый,
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