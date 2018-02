Nokia@MWC2018: Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, Nokia 6 (2018), Nokia 1 и Nokia 8110

26.02.2018, MForum.ru

Как и ожидалось, на MWC 2018 компания HMD Global привезла целую россыпь новинок. И если Nokia 7 Plus, Nokia 6 (2018), Nokia 1 были вполне ожидаемы, то другие стали сюрпризом.

Возглавляет список новинок смартфон Nokia 8 Sirocco, работающий на базе платформы Android One. И для этой платформы появление столь мощного устройства стало большим шагом вперед. Nokia 8 Sirocco получил стеклянно-металлический корпус толщиной 7,5 мм и изогнутый дисплей диагональю 5,5 дюйма с защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Основа аппаратной платформы Snapdragon 835 дополненный 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти UFS 2.1. Конфигурация сдвоенной тыловой камеры включает в себя 12 Мп сенсор с оптикой Zeiss, апертурой f/ 1.7 и углом обзора 78.2° дополненный 13 Мп сенсором телеобъективом и апертурой f/2.6. Фронтальная камера Nokia 8 Sirocco представлена 5 Мп сенсором с пикселями размером 1,4 мкм. Емкость аккумулятора – 3260 мАч с поддержкой беспроводной зарядки Oi. Из прочего отметим USB-C, NFC, GPS, Bluetooth 5.0, двухдиапазонный WiFi, защиту от влаги по стандарту IP67 и Android 8.0 Oreo с обновлением до Android P. Начало продаж намечено на апрель, цена – 749 евро.

Спецификации Nokia 7 Plus включают в себя 6-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9, яркостью 500 нит при разрешении FullHD+, чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб. Тыловая камера также сдвоенная – 12 Мп с широкоугольным объективом апертурой f/1.75 (размер пикселя 1,4 мкм) + 13 Мп камера с апертурой f/2.6, пикселями 1 мкм и двукратным оптическим увеличением. Разрешение фронтальной камеры Nokia 7 Plus – 16 Мп, апертура f/2.0. Также в наличии 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS/ A-GPS, NFC, USB Type-C (2.0), фронтальный дактилоскопический сенсор и 3.5 мм аудиоразъем. Аккумулятора емкостью 3800 мАч этому аппарату хватит на 19 часов в режиме разговора. Цена Nokia 7 Plus составит 399 евро, продажи начнутся в начале апреля.

Nokia 6 (2018), еще в январе представленный для китайского рынка, получил глобальную версию. В активе этой новинки присутствует 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек с 2,5D стеклом Gorilla Glass, чипсет Qualcomm Snapdragon 630, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, 16 Мп тыловая и 8 Мп фронтальная камеры, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС – Android 8.0 Oreo. Цена – 279 евро.

Смартфон начального уровня Nokia 1 работает под управлением Android Oreo (Go Edition). Спецификации базовые: 4-ядерный процессор в составе чипсета MediaTek MT6737M, 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловая камера, 2 Мп камера на передней панели и аккумулятор емкостью 2150 мАч. Диагональ IPS-дисплея составляет 4,5 дюйма, разрешение – 854×480 точек. Nokia 1 получился достаточно компактным – 133,6×67,8×9,5 мм, а на прилавках он появится в красном и темно-синем цветах. Цена – 69 евро.

Самой интересной новинкой стал обновленный Nokia 8810, знаменитый слайдер из «Матрицы». В части начинки новинка получила актуальную для многих стран поддержку 4G-сетей, 2,4-дюймовый дисплей разрешением QVGA (240x320 точек), а также мобильную платформу Qualcomm 205. Объем ОЗУ составляет 512 Мб, встроенной памяти – 4 Гб. И для «фичефона» это довольно неплохо. Цена Nokia 8810 4G – 79 евро.