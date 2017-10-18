Анонсы: ZTE Axon M – складной смартфон с двумя экранами

18.10.2017, MForum.ru

Компания ZTE официально представила смартфон Axon M, ранее становившийся героем утечек. Как ожидалось, отличительной особенностью новинки является большой складной дисплей. Однако особенных инноваций в новинке нет – ZTE Axon M оснащен двумя экранами с шарниром между ними.

В разложенном виде суммарная диагональ дисплея составляет 6,75 дюйма, а сами экраны используют 5,2-дюймовые матрицы разрешением 1920х1080 точек. Для раскладного экрана предусмотрено несколько режимов работы – от появления места для запуска дополнительных приложений до зеркального режима, когда на оба экрана транслируется один и тот же контент. Подобный режим может быть актуален, например, для совместного просмотра фото или видео.

Внутри ZTE Axon M разместились чипсет Qualcomm Snapdragon 821, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и стереодинамики. Камера в ZTE Axon M всего одна, разрешение 20 Мп. Емкость аккумулятора – 3180 мАч. Также можно отметить сохранившийся 3,5 мм аудиоразъем. Работает ZTE Axon M под управлением Android 7.1.2 Nougat. Релиз новинки состоится в следующем месяце. Изначально ZTE Axon M будет эксклюзивом американского оператора AT&T, позднее он появится в Китае, Европе и Японии.