Анонсы: HTC U Ultra доступен для предзаказа в России

23.03.2017, MForum.ru

В официальном интернет-магазине HTC начался прием предварительных заказов на смартфон HTC U Ultra. Напомню, эта новинка была представлена в начале января текущего года, а ее «фишкой» стало использование сдвоенного дисплея: основной экран диагональю 5,7 дюйма при разрешении 2650х1440 точек дополнен вспомогательным экраном диагональю 2 дюйма и разрешением 1040х160 точек.

Спецификации HTC U Ultra включают в себя чипсет Snapdragon 821, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 12 Мп тыловую камеру (апертура f/1.8, пиксель 1,55 мкм, оптическая стабилизация), 16 Мп камеру на передней панели и аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Из прочего можно отметить отсутствие 3,5 мм аудиоразъема, динамики BoomSound, 4-микрофонную систему улучшения качества передачи речи, а также технологию U Sonic, призванную подстроить звучание смартфона под особенности внутреннего уха пользователя. ОС – Android 7.0 с оболочкой Sense и ассистентом Sense Companion. Российская цена HTC U Ultra составляет 47 990 рублей, на текущий момент для предзаказа доступны синяя и белая версии устройства. Дата начала отгрузок пока не сообщается.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации htc-online.ru

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