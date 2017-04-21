Слухи: HTC U c Bluetooth 5.0 будет представлен 16 мая

21.04.2017, MForum.ru

В листинге Bluetooth.org замечено устройство HTC с модельным номером STK-Q50-2PZC. Вполне возможно, что речь идет именно о HTC U, флагмане от тайваньской компании анонс которого ожидается 16 мая.

Согласно отчету Bluetooth.org новинка получит поддержку Bluetooth 5.0. Относительно Bluetooth 4.2, последняя версия стандарта обеспечивает в четыре раз больший радиус покрытия и в 2 раза более высокую скорость передачи данных. Кроме того в Bluetooth 5.0 значительно расширены возможности передачи широковещательных пакетов. Таким образом, HTC может стать вторым в мире смартфоном с поддержкой Bluetooth 5.0 (первый – Samsung Galaxy S8). Ожидаемый набор спецификаций HTC U включает в себя Snapdragon 835 и 5,5-дюймовый QHD-дисплей, а программной основой новинки станет Android Nougat 7.1 с оболочкой HTC Sense 9 , получивший широкие возможности жестового управления.