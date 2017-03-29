Слухи: Флагманом линейки HTC станет HTC U на базе Snapdragon 835

29.03.2017, MForum.ru

Известный «искатель утечек» Эван Бласс сообщил, что следующим флагманским смартфоном от тайваньского производителя станет HTC U (кодовое имя Ocean), оснащенный 5,5-дюймовым дисплеем разрешением 1440x2560 точек и построенный на базе чипсета Snapdragon 835.

В списке спецификаций HTC U ожидаются 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 12 Мп камера с сенсором Sony IMX362 на задней панели и 16 Мп фронтальная камера (Sony IMX351). ОС – Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Sense UI 9. Особенностью устройства станет Edge Sense – технология распознавания жестов производимых вдоль правого или левого краев дисплея, куда производитель встроил специальную сенсорную область. Возможный срок анонса – середина или конец апреля текущего года. Интересно, получится ли флагману HTC успешно конкурировать с Samsung Galaxy S8 / S8 + и LG G6 .