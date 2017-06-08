Компоненты: Snapdragon 836 – флагман линейки Qualcomm второй половины 2017 года

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Компоненты: Snapdragon 836 – флагман линейки Qualcomm второй половины 2017 года

08.06.2017, MForum.ru

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Информированные источники утверждают, что Qualcomm работает над новым флагманским мобильным чипсетом, анонс которого состоится во второй половине текущего года. Впрочем это привычная для Qualcomm тактика, в 2016 году ситуация была аналогична.

Компоненты: Snapdragon 836 – флагман линейки Qualcomm второй половины 2017 года

В результате некоторых доработок Snapdragon 820 свет увидел Snapdragon 821, нашедший применение в таких устройствах как LG G6, HTC U Ultra, Google Pixel и Pixel XL. В части конфигурации Snapdragon 836 будет аналогичен Snapdragon 835, но его процессорные ядра будут поддерживать более высокие частоты (2,5 ГГц против 2,45 ГГц для кластера производительных ядер). Кроме того, ожидается рост рабочих частот графического сопроцессора до 740 МГц. Остальные подробности о Snapdragon 836 пока неизвестны. Зато можно предположить, что новый чип станет «сердцем» Samsung Galaxy Note 8, Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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