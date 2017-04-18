Слухи: HTC U (Ocean) замечен на живых фото

18.04.2017, MForum.ru

Известно, что анонс смартфона HTC U, разрабатываемого под кодовым именем Ocean, состоится уже в этом месяце, а благодаря Эвану Блассу внешность новинки более не является секретом.

По имеющимся данным, HTC U (Ocean) будет построен на базе процессора Snapdragon 835 и получит 5,5-дюймовый дисплей разрешением QHD. На задней панели новинки разместится камера разрешением 12 Мп, разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. В части объема встроенной памяти ожидаются варианты с 64 и 128 Гб. Главной «фишкой» HTC U станет технология Edge Sense, которая позволит управлять смартфоном за счет набора определенных жестов (настраиваемого пользователем). Начало продаж HTC U (Ocean) ожидают уже в мае.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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