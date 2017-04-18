MForum.ru
18.04.2017,
Известно, что анонс смартфона HTC U, разрабатываемого под кодовым именем Ocean, состоится уже в этом месяце, а благодаря Эвану Блассу внешность новинки более не является секретом.
По имеющимся данным, HTC U (Ocean) будет построен на базе процессора Snapdragon 835 и получит 5,5-дюймовый дисплей разрешением QHD. На задней панели новинки разместится камера разрешением 12 Мп, разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. В части объема встроенной памяти ожидаются варианты с 64 и 128 Гб. Главной «фишкой» HTC U станет технология Edge Sense, которая позволит управлять смартфоном за счет набора определенных жестов (настраиваемого пользователем). Начало продаж HTC U (Ocean) ожидают уже в мае.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
29.03. [Новинки] Слухи: Флагманом линейки HTC станет HTC U на базе Snapdragon 835 / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: 12 января компания HTC может представить сразу 3 новых смартфона / MForum.ru
07.10. [Новинки] Беглый взгляд на LG V10 – флагман с изюминкой / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: LG V10 – смартфон с двумя дисплеями, двумя фронтальными камерами и ручными настройками при съемке видео / MForum.ru
23.04. [Новости компаний] Производители и разработчики роботов / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Meizu M5 Note стал доступен в России / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: HTC U (Ocean) замечен на живых фото / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Oukitel C5 обойдется в $50 / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Российская цена Samsung Galaxy Tab S3 начинается от 50 тысяч рублей / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: HTC One X10 с емким аккумулятором появится в России в апреле / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Объявлены цены защищенных смартфонов ZOJI Z6 и Z7 / MForum.ru
13.04. [Новинки] Это интересно: Turing Phone вернется как «первый массовый смартфон с Liquidmorphium» / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Moto C и Moto C Plus – доступные смартфоны от Motorola / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 7 Plus с большими экранами и батареей представлен официально / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Doogee X10 – смартфон с аккумулятором 3360 мАч за $40 / MForum.ru
11.04. [Новинки] Слухи: Nokia 9 появится в 3 квартале по цене $699 / MForum.ru
10.04. [Новинки] Анонсы: Мощный, симпатичный, бюджетный: Обзор планшета TurboPad 803
10.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy C7 Pro появился на индийском рынке / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Изображения Xiaomi Mi 6 показали сканеры отпечатка пальца и сетчатки / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Honor 8 Pro и Honor 8 Lite – теперь и в России / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Nubia Z17 mini со сдвоенной камерой представлен официально / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Alcatel Flash – смартфон с двумя сдвоенными камерами / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Honor 6C - Huawei Enjoy 6S для европейского рынка / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: На европейском рынке Honor 8 Pro оценен €549 / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Pad 3 оценен в 1499 юаней ($217) / MForum.ru