Слухи: Флагман HTC U показался на рендерах

MForum.ru
03.04.2017,
Компания HTC готовится к анонсу смартфона U, который станет истинным флагманом 2017 модельного года. По имеющимся данным этот смартфон получит 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1440x2560 точек, чипсет Snapdragon 835, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, а также 12 Мп тыловую и 16 Мп фронтальную камеры.
Свежая «утечка» раскрывает дизайн новинки. Внешне HTC U вполне соответствует общему стилю производителя. При этом можно отметить стереодинамики на нижней панели устройства, а также разместившийся между ними порт USB Type C. В тоже время эти изображения совершенно не дают какой-либо информации о том, где находятся сканер отпечатка пальца, клавиши регулировки громкости / включения устройства. Предполагаемое время анонса – начало мая текущего года. Таким образом, уже в ближайшее время стоит ожидать увеличения количества утечек связанных с этим устройством.
© Антон Печеровый,
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