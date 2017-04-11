Слухи: Nokia 9 появится в 3 квартале по цене $699

11.04.2017, MForum.ru

Флагманский смартфон от возрождающийся Nokia ждут многие. Тем более что достойный конкурент для Samsung Galaxy S8, LG G6 и HTC U Ultra лишним точно не будет. Однако согласно свежей информации ждать придется еще достаточно долго.

В качестве возможной даты анонса Nokia 9 информированные источники называют конец июля – начало августа текущего года. Таким образом, глобальный релиз нового флагмана от Nokia может состояться в конце третьего квартала, достаточно близко к дате релиза iPhone 8 от Apple. В качестве основной причины позднего запуска Nokia 9 называют проблемы с поставками Qualcomm Snapdragon 835, преследующие всех производителей за исключением Samsung. Что интересно, несмотря на глобальный релиз новинки, цены на разных рынках будут существенно отличаться. В США Nokia 9 можно будет купить за $699, в Индии – за 44990 индийских рупий, что по текущему курсу соответствует примерно 40 тысяч рублей. В тоже время европейским покупателем будет предложено заплатить 739 евро, что соответствует примерно 45 тысячам рублей. Интересно, во сколько новинка будет оценена в России, стране очень лояльной к бренду Nokia?